Veel vrouwen roepen het al jaren, maar nu is het ook echt bewezen: de anticonceptiepil doet iets met het welzijn.

Tot die conclusie komen Zweedse onderzoekers nadat ze een experiment uitvoerden onder 340 gezonde vrouwen die tussen de 18 en 35 jaar oud waren. De vrouwen slikten drie maanden lang de pil. Sommige vrouwen kregen ‘het echte werk’, oftewel een anticonceptiepil met daarin ethinylestradiol en levonorgestrel (zie kader). Maar er waren ook vrouwen die een placebo kregen. Zowel de vrouwen als de onderzoekers wisten niet welke vrouwen welke pil hadden gekregen.

Anticonceptiepillen zijn er in verschillende varianten. Dit onderzoek beperkt zich tot de pil met daarin ethinylestradiol en levonorgestrel. Deze pil krijgt in veel landen voorrang boven andere anticonceptiepillen, omdat het risico op trombose bij het slikken van deze pil het kleinst is. De onderzoekers benadrukken dat de resultaten van het onderzoek alleen iets zeggen over deze anticonceptiepil en niet over andere varianten, onder meer omdat elke pil weer andere bijwerkingen heeft.

Kwaliteit van leven

Uit het onderzoek blijkt dat de vrouwen die de anticonceptiepil slikten hun algemene kwaliteit van leven een veel lagere score gaven dan de vrouwen die een placebo hadden gekregen. Ook verschillende aspecten van de kwaliteit van leven – bijvoorbeeld het energieniveau – werden negatief beïnvloed door het slikken van de anticonceptiepil. De onderzoekers vonden geen aanwijzingen dat vrouwen die de anticonceptiepil slikten significant vaker melding maakten van symptomen van depressie.

Relevant

De onderzoekers benadrukken dat de verschillen in kwaliteit van leven tussen de vrouwen die wel de pil slikten en de vrouwen die een placebo kregen, klein waren. Maar op individueel niveau kan het negatieve effect dat de pil op de kwaliteit van leven heeft wel degelijk van klinisch belang zijn, denkt onderzoeker Niklas Zethraeus. Hij stelt dat het negatieve effect dat de pil op de kwaliteit van leven lijkt te hebben er wel eens aan kan bijdragen dat vrouwen deze niet of onregelmatig slikken. “Er moet rekening worden gehouden met deze mogelijke afname van de kwaliteit van leven wanneer de pil wordt voorgeschreven en wanneer mensen een anticonceptiemethode kiezen,” vindt Zethraeus.

Als het aan onderzoeker Angelica Lindén Hirschberg ligt, is dit onderzoek het eerste in een lange reeks. “Ondanks het feit dat naar schatting 100 miljoen vrouwen wereldwijd anticonceptiepillen gebruiken, weten we vandaag de dag verrassend weinig over het effect dat de pil op de gezondheid van deze vrouwen heeft.”