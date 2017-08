Astronomen hebben een groep stokoude planetoïden gevonden in de asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter. Deze antieke objecten zijn bijna net zo oud als het zonnestelsel.

Onderzoeker Marco Delbo en zijn collega’s schrijven in een paper in het wetenschappelijke vakblad Science dat zij een nieuwe familie van donkere planetoïden hebben ontdekt. Het gaat om minstens honderd exemplaren die uit de tijd van het ontstaan van het zonnestelsel stammen. Zeventien objecten zijn groter dan 35 kilometer, waarvan enkele bijna honderd kilometer groot zijn.

De wetenschappers denken dat planeten groot zijn geboren. “We denken dat stofwolken lokaal samentrokken, waardoor kleine planeten ontstonden”, zegt Joseph Masiero van NASA’s Jet Propulsion Laboratory in een interview met New Scientist. “Deze rotsachtige planeten hadden een grootte van ongeveer honderd kilometer.” Planeten zijn dus niet heel langzaam geboren als het resultaat van botsingen tussen planetoïden. “In dat geval zouden we immers veel meer kleinere planetoïden zien.”

“De nieuwe familie van planetoïden heeft nog geen naam, omdat we nog niet weten welke planetoïde de moeder is”, zegt astronoom Kevin Walsh. “Deze familie is namelijk ontzettend oud en is vier miljard jaar geleden ontstaan, nog voordat de gasplaneten hun huidige banen bereikten. Toen de gasplaneten migreerden, had dit een grote invloed op de planetoïden in de asteroïdengordel (Late Heavy Bombardment, red.). Het is heel goed mogelijk dat de moeder van deze groep inmiddels al is gesneuveld.”

De astronomen gebruikten een nieuwe techniek om de familie te vinden. Ze keken hiervoor naar bestaande data en gingen op zoek naar planetoïden aan de randen van bekende families. Het onderzoeksteam wil deze techniek nu gebruiken om de hele asteroïdengordel te analyseren. Wie weet leren we zo nog meer over planetoïden en het ontstaan van het zonnestelsel.