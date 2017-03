Er is vanuit de geologische hoek veel kritiek op het zogenoemde nieuwe tijdvak: het Antropoceen. Is het niet gewoon een modewoord om een politiek statement te maken? Een internationaal team van wetenschappers schrijft in een nieuw paper in het wetenschappelijke vakblad Newsletters on Stratigraphy dat het Antropoceen te bewijzen is.

Professor Jan Zalasiewicz van de universiteit van Leicester vindt het goed dat er kritiek is op het concept. “Als we het concept ‘Antropoceen’ serieus willen nemen, moet de wetenschap erachter robuust zijn en gebaseerd zijn op harde bewijzen”, zegt Zalasiewicz. “In ons paper is te lezen dat er nu al veranderingen te zien zijn in de sedimenten. Denk hierbij aan plastic, kunstmatige radionucliden, vliegas en metalen (bijvoorbeeld aluminium), beton en pesticiden.”

Zestien jaar geleden stelde Nobelprijswinnaar Paul Crutzen dat het tijd werd om afscheid te nemen van het Holoceen. Een geologisch tijdvak waar we ons al zo’n 11.700 jaar in bevinden en dat onder meer gekenmerkt wordt door een vrij stabiel klimaat. Onderzoekers van de Working Group on the Antropocene presenteerden vorig jaar hun aanbevelingen: het wordt tijd om het Antropoceen te omarmen en het Holoceen achter ons te laten.

Op dat moment was nog niet exact duidelijk wat een globaal voorkomend signaal van het Antropoceen is. Wanneer mensen over 100.000 jaar op afzettingen uit onze tijd stuiten dan moeten ze in die afzettingen wereldwijd een element of object aantreffen dat hoort bij het Antropoceen. Dankzij het nieuwe onderzoek weten we dat er genoeg kandidaten zijn.

“Dit betekent niet dat het Antropoceen direct een begrip is”, legt professor Mark Williams uit. “Er is nog veel werk te verzetten. Zo moeten we meer bewijzen verzamelen en vaststellen waar de ‘golden spike‘ zich bevindt.” Een golden spike is een locatie waar de basis van gesteente uit een bepaald geologisch tijdperk duidelijk zichtbaar is. “Het uitgebreide onderzoek laat in ieder geval zien dat mensen de geologie van de aarde veranderen.”