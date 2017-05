Omdat machines steeds slimmer en menselijker worden, kunnen we op korte termijn misschien wel niet meer zonder.

Er wordt grote vooruitgang geboekt op het gebied van kunstmatige intelligentie (KI). KI-systemen worden steeds slimmer en menselijker. En daardoor wordt het ook steeds lastiger om deze KI-systemen van echte mensen te onderscheiden. Sterker nog: de beste KI-systemen zijn nu al aardig in staat om mensen te misleiden door zich als mens voor te doen. De kans is dan ook heel groot dat het in de nabije toekomst praktisch onmogelijk is om vast te stellen of een ‘persoon’ waarmee je aan de telefoon zit of die je op tv ziet een mens of machine is.

Anti AI AI

Het zal velen als een doemscenario in de oren klinken. En Australische wetenschappers denken daar net zo over. En daarom hebben ze er iets op bedacht. Ze noemen het Anti AI AI en het komt er kortweg op neer dat ze kunstmatige intelligentie inzetten om KI-systemen en mensen uit elkaar te houden.

Hoe werkt het?

De onderzoekers lieten hun KI-systeem allereerst heel veel nepstemmen horen, zodat het systeem leerde om deze te herkennen. Vervolgens koppelden ze het KI-systeem aan een klein apparaatje dat je achter je oor kunt klemmen en dat geluiden in de nabije omgeving opvangt. Zodra het apparaatje gesproken woorden en zinnen hoort, stuurt het deze door naar het KI-systeem voor beoordeling. Wanneer het KI-systeem oordeelt dat een stem toebehoort aan een mens, gaat er een groen lampje branden. Behoort de stem volgens het systeem toe aan een machine, dan wordt dat ook doorgegeven en wel op een heel unieke manier. “De meeste feedbackmechanismen gebruiken licht, geluid of trillingen om gebruikers te waarschuwen,” zo stellen de onderzoekers. Maar dit apparaatje doet het anders. Het is uitgerust met een koelelementje dat actief wordt als het systeem een synthetische stem detecteert. Dat koelelementje zorgt er letterlijk voor dat de rillingen bij de gebruiker over de rug lopen. Een bewuste keuze, zo schrijven de onderzoekers. Dit feedbackmechanisme past namelijk mooi bij het detecteren van een stem die hoort bij een koude, levenloze machine.

Draagbaar

Inmiddels is een eerste prototype van het apparaatje klaar. Uiteindelijk willen de onderzoekers een draagbare versie van het apparaatje maken. Hierdoor moet het mogelijk zijn om het apparaatje subtiel achter het oor te klemmen.

De onderzoekers zijn er zeker van dat het apparaatje op korte termijn van pas zal komen. “Naarmate KI allerlei dingen begrijpt en na gaat doen – van menselijk spreken tot de stijl van beroemde schilders – belanden we in een tijdperk waarin alles wat gedigitaliseerd kan worden, nagebootst kan worden door KI,” zo schrijven de onderzoekers.