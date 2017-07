De smiley staat op een vaas die zo’n 3700 jaar oud zou zijn.

Archeologen ontdekten de vaas in Karkemish (in Turkije, nabij de grens met Syrië). Misschien zegt die naam je weinig, maar het is één van de belangrijkste hoofdsteden die het Nabije Oosten ten tijde van de Oudheid rijk was. De stad werd zeker vanaf het zesde millennium voor Christus al bewoond en speelde vanaf 2300 voor Christus een centrale rol in de regio. Vanaf dat moment zetelde in de machtige stad – die ook wel vergeleken werd met steden als Troje, Jeruzalem en Babylon – de kroonprins van de Hettieten. De stad floreerde tot deze in 717 voor Christus door de Assyriërs veroverd werd. In 605 voor Christus werd de stad compleet vernietigd door de Babyloniërs.

Dit voorjaar de stad door een team van Turkse en Italiaanse onderzoekers opnieuw onderzocht. En tijdens opgravingen zijn een aantal opmerkelijke objecten gevonden. Waaronder dus een vaas met daarop een heel bijzondere schildering.

Op de vaas staan slechts drie strepen – verder zijn geen verfsporen aangetroffen – en die lijken samen een lachend gezichtje te vormen. Zou dit dan de oudste smiley ooit zijn? Het zou zomaar kunnen!

Naast de vaas zijn tijdens dezelfde expeditie ook zo’n 250 afdrukken van zegels – gemaakt in klei – teruggevonden. De zegels stammen uit de dertiende eeuw voor Christus en dus de hoogtijdagen van het Hettitische rijk. Sommige zegels zijn afkomstig van hoge ambtenaren. Naast de zegels zijn ook verschillende vazen en potten teruggevonden.