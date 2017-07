Eén van de opgegraven mannen moet zelfs meer dan 1.90 meter lang geweest zijn. Dat is nu – maar was ook toen – zeer ongebruikelijk.

Dat meldt het Chinese staatsmedium Xinhua. Archeologen ontdekten de resten van de mensen in een dorpje in het oosten van China. Al sinds 2016 zijn zij hier bezig om de restanten van onder meer 104 huizen en 205 graven te bestuderen. De resten getuigen van een beschaving aan het einde van de Nieuwe Steentijd.

Grote mensen

In de graven zijn de resten teruggevonden van opvallend grote mensen. Eén van de opgegraven lichamen is zeker 1.90 meter lang. “Dat is gebaseerd op de structuur van de botten,” benadrukt onderzoeker Fang Shui, volgens Xinhua. “Als hij een levend persoon was, zou zijn lengte zeker nog groter zijn geweest dan 1.90 meter.” Daarnaast zijn in de graven ook een paar mannen van 1.80 meter lang aangetroffen.

Bijzonder

Dat sommige mannen in dit Chinese dorp zo lang werden, is bijzonder. We weten niet precies hoe groot de gemiddelde man in die tijd in dit deel van China werd, maar in Europa werden de mensen in die tijd niet veel langer dan 1.65 tot 1.70 meter. En ook vandaag de dag meten de mannen in dit deel van China gemiddeld zo’n 1.70 meter.

Raadsel

Hoe deze mannen er dan in slaagden om 1.80 of 1.90 meter lang te worden, is een raadsel. Wel is het de archeologen opgevallen dat de grotere mannen doorgaans ook in grotere tombes ter ruste zijn gelegd. Dat zou erop wijzen dat zij een hogere status hadden en waarschijnlijk dus ook toegang hadden tot het beste voedsel.

Naast de resten van deze ‘reuzen’ zijn in het dorp ook aardewerk, resten van varkens (die stonden waarschijnlijk veelvuldig op het menu) en objecten gemaakt van jade (een edelsteen) aangetroffen.