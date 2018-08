In de sarcofaag zijn maar liefst drie(!) skeletten teruggevonden.

Vorige maand kon je op Scientias.nl lezen dat archeologen in Alexandrië een enorme zwarte sarcofaag uit de Ptolemaïsche periode hadden ontdekt. Het was de grootste sarcofaag die ooit in Alexandrië is ontdekt. En alles wees erop dat deze sinds de oudheid niet meer geopend was. Natuurlijk maakte de vondst nieuwsgierig. Want wat zou er in de sarcofaag zitten? Archeologen hebben deze nu geopend en de inhoud geanalyseerd.

Drie mensen

In de sarcofaag troffen ze de resten van drie mensen aan. Het eerste skelet behoort toe aan een vrouw die op het moment van overlijden tussen de 20 en 25 jaar oud was. Ze zou tussen de 1.60 en 1.64 meter lang zijn geweest. Verder werden de skeletten van twee mannen teruggevonden. De ene zou op het moment van overlijden tussen de 35 en 39 jaar oud zijn geweest en was tussen de 1.60 en 1.66 meter lang. De andere man is tussen de 40 en 44 jaar oud geworden en had een lengte tussen 1.79 en 1.85 meter.

Wat verder opvalt, is dat in de schedel van de laatstgenoemde man een gat is aangetroffen. Het lijkt erop dat dit gat het resultaat is van een operatie: een schedeltrepanatie of schedelboring. In oude culturen werd deze ingreep uitgevoerd wanneer men dacht dat iemand bezeten was of bijvoorbeeld last had van ernstige en aanhoudende migraine. Alles wijst erop dat de man in de sarcofaag na de toch wel heftige ingreep nog een behoorlijke tijd heeft geleefd. De ingreep behoort tot één van de oudste chirurgische ingrepen die ons bekend zijn, maar tot op heden zijn in Egypte nog niet zoveel mensen teruggevonden die deze ingreep lang geleden ondergingen.

De onderzoekers wijzen erop dat de drie skeletten op elkaar gestapeld zijn. Ze vermoeden dan ook dat de sarcofaag eerst slechts één lichaam herbergde, maar dat er later – op twee verschillende momenten – nog lichamen zijn toegevoegd. Wie deze mensen zijn, is onduidelijk. Op dit moment worden de botten nader onderzocht, in de hoop meer over deze mensen te weten te komen. Ook wordt er gewerkt aan DNA-tests om vast te kunnen stellen of de drie aan elkaar verwant zijn.