De tandwalvis voelt zich helemaal thuis in een groep jonge witte dolfijnen.

De Arctische tandwalvis trok in augustus 2016 al de aandacht toen deze opdook in de Saint Lawrencebaai. De Arctische tandwalvis hoort daar niet thuis. Maar wat nog veel opvallender was, was dat deze zich bij een enorme groep witte dolfijnen had gevoegd en de witte dolfijnen zelfs leek te imiteren. Zo blies de Arctische tandwalvis bijvoorbeeld – net als de witte dolfijnen – bubbels.

Opnieuw gespot

Na enige dagen verloren onderzoekers de Arctische tandwalvis uit het oog. Maar nu hebben ze het dier opnieuw gespot. En weer bevindt de tandwalvis zich in het gezelschap van witte dolfijnen.

“We observeerden (de tandwalvis, red.) in een groep die bestond uit ongeveer tien jonge mannelijke witte dolfijnen,” zo schrijven de onderzoekers. En zowel de witte dolfijnen als de Arctische tandwalvis lijken dat heel normaal te vinden.

De onderzoekers zijn dan ook heel benieuwd hoe het nu verder gaat. Zal de Arctische tandwalvis in dezelfde groep blijven – zoals witte dolfijnen doen? Of nog eens overstappen op een andere groep? En is het misschien zelfs mogelijk dat de Arctische tandwalvis een witte dolfijn het hof gaat maken? De onderzoekers sluiten het laatste zeker niet uit. De witte dolfijn en Arctische tandwalvis zijn verwant aan elkaar en zeker in staat tot voortplanting.