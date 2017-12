Het Arecibo observatorium heeft nieuwe radarbeelden gemaakt van asteroïde 3200 Phaethon.

Phaethon is vooral bekend als de veroorzaker van de jaarlijkse meteorenzwerm de Geminiden. Begin december komt stof en puin van de planetoïde Phaethon in aanraking met de aardse atmosfeer, waardoor we vallende sterren zien.

De resolutie van de nieuwe beelden is 75 meter per pixel. “Deze nieuwe observaties laten zien dat Phaethon ongeveer dezelfde vorm heeft als de asteroïde Bennu,” zegt wetenschapper Patrick Taylor. “Bennu is het hoofddoel van NASA’s OSIRIS-REx-missie. Toch is er wel één groot verschil: er passen namelijk duizend Bennu’s in Phaethon.”

Op de beelden is een donkere vlek te zien. “Dit is wellicht een krater of een andere topografische depressie,” concludeert Taylor.

Tweede grootste aardscheerder

De onderzoekers beweren dat Phaethon een diameter heeft van zes kilometer. Dat betekent dat de planetoïde ongeveer één kilometer groter is dan gedacht. Daarmee is Phaethon de tweede grootste ‘gevaarlijke’ aardscheerder. Een aardscheerder is een planetoïde die soms dicht bij de aarde in de buurt komt.

Tien miljoen kilometer

Gelukkig hoeven we niet wakker te liggen van Phaethon. Op 16 december 2017 was de planetoïde 10,3 miljoen kilometer van onze planeet verwijderd. Dat is ongeveer 27 keer de afstand van de aarde naar de maan. Pas in 2093 komt Phaethon dichter in de buurt van de aarde.