Alexander Gerst filmde de lancering vanuit het ISS. Het resultaat is geweldig.

“Onze vrienden, onderweg naar hier,” zo schrijft Gerst op Twitter, waar hij het prachtige filmpje deelt. “Ik kan nog steeds niet bevatten dat mensen op het puntje van die eenzame witte streep naar de grote zwarte ruimte reizen.”

Our friends, on the way here. The essence of space flight, in a timelapse showing the #SoyuzMS11 launch. I still can’t comprehend that there are humans riding on the top of this lone white streak into the great black open. Hi-Res: https://t.co/mTyG2RCRDa pic.twitter.com/Cl6vsgzqT4

— Alexander Gerst (@Astro_Alex) 5 december 2018