Met de komst van een 3D-printer kunnen astronauten aan boord van het internationale ruimtestation van alles produceren. Hoewel de printer voornamelijk wordt gebruikt om nuttige dingen te produceren, zoals gereedschap, hebben de astronauten eenmalig een bijzonder kunstwerk gemaakt.

Vrijdag 10 februari maakten de astronauten een bijzonder beeldhouwwerk, met dank aan de 3D-printer. Het kunstwerk is gemaakt met de Additive Manufacturing Facility. Deze 3D-printer is in april 2016 geïnstalleerd aan boord van het internationale ruimtestation. Het is vrij kostbaar om producten van het aardoppervlak naar het internationale ruimtestation te verschepen. Als een astronaut een moersleutel nodig heeft, kan hij die voortaan direct printen.

Het is de eerste keer dat een beeldhouwwerk in de ruimte is gemaakt. Het project #Laugh startte op 1 december 2016, toen de Israëlische kunstenaar Eyal Gever een app introduceerde waarmee mensen een geluidsopname van een lach kunnen omzetten in een 3D-model, oftewel een ‘lachster’. Meer dan 100.000 mensen stuurden hun lach op, waarna de favoriete lach werd gekozen. De winnaar was Naughtia Jane Stanko uit Las Vegas. Het model van haar lachster werd vorige week naar het internationale ruimtestation verzonden en direct geprint.

“Een lachende ster die hoog boven ons in de ruimte zweeft. Het is mijn manier om een metafoor te creëren voor het zwaard van Damocles”, zegt Gever in een verklaring. Iedereen begrijpt een glimlach en het staat symbool voor positiviteit. “Een herinnering dat de schoonheid van menselijk leven fragiel is.”

Het is nog onduidelijk wat er met het kunstwerk gaat gebeuren. Wie weet is de lachster in de toekomst in een museum te bewonderen. Gaat dit niet gebeuren, dan kun het beeldhouwwerk toch nog van dichtbij bijwonderen. Je kunt ‘m namelijk zelf printen. Je hebt dan echter wel een 3D-printer nodig.