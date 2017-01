Zes wetenschappers en ingenieurs sluiten zich vanaf 19 januari acht maanden op in een witte koepel nabij de Mauna Loa-vulkaan op Hawaii. Het is een experiment om een missie op Mars na te bootsen.

Het is niet de eerste simulatiemissie. Al vier keer eerder werden zes ‘astronauten’ opgesloten in het koepelvormige gebouw. De laatste missie eindigde in augustus. De zesde missie start in 2018.

Voor de bemanning van de HI-SEAS V-missie voelt het alsof ze op de rode planeet wonen. Zo is er – net als op Mars – een vertraging in de communicatie. De afstand tussen Mars en de aarde is zo groot, dat een bericht twintig minuten onderweg is. Wanneer de astronauten vanuit hun koepelvormige gebouw contact leggen met de ‘aarde’ moeten ze ook twintig minuten wachten tot hun bericht aankomt en vervolgens nog eens twintig minuten wachten op een reactie. Gaat er iets kapot aan boord? De bemanningsleden moeten het probleem zelf oplossen, want er kan geen klusjesman naar de rode planeet gestuurd worden. Even naar buiten? Eerst een ruimtepak aan!

Echte Mars-missie is zwaarder

De uiteindelijke missie naar Mars is natuurlijk veel zwaarder dan deze oefenmissie. Er is meer stress, omdat een ruimtevlucht veel risico’s met zich meebrengt. Ook is een verblijf buiten de aarde een aanslag op het lichaam. Daarnaast duurt een bemande Mars-missie al snel zo’n twee tot drie jaar en dat is langer dan dat het HI-SEAS-project duurt. De bemanningsleden weten dat ze in augustus weer naar buiten kunnen, terwijl Mars-astronauten een paar keer de feestdagen overslaan. Een goede selectieprocedure is dus van groot belang.

Maar niets is onmogelijk, zo zegt Cyprien Verseux. De Fransman ging vorig jaar naar ‘Mars’. “Een missie naar Mars in de nabije toekomst is heel realistisch. Ik denk dat de technologische en psychologische hindernissen genomen kunnen worden.”

Flink takenpakket

De bemanningsleden hoeven zich geen moment te vervelen. Hun dagen zijn aardig gevuld. Ze gaan bodemonderzoek buiten de koepel doen, moeten zelf hun gevriesdroogde eten bereiden en sporten veel om een goede conditie op te bouwen.

Slaperig en lui

Het HI-SEAS-project levert waardevolle informatie op voor ruimtevaartorganisaties die de ambitie hebben om naar Mars te gaan. Dit geldt overigens ook voor andere simulatiemissies. Een aantal jaar geleden organiseerde ESA een gesimuleerde Marsmissie die nog langer duurde: 520 dagen. De missie leverde een aantal interessante conclusies op. Zo bleek dat deze ESA-missie astronauten slaperig en lui maakte.