Tijdens een bijna 8 uur durende ruimtewandeling werd het gaatje opgezocht en geïnspecteerd.

De nog maar net in het internationale ruimtestation gearriveerde Oleg Kononenko en collega-astronaut Sergey Prokopyev ondernamen hun ruimtewandeling gisteren. Gedurende 7 uur en 45 minuten bevonden ze zich buiten het ISS en verkenden de buitenzijde van de Sojoez MS-09 die aan het ruimtestation gekoppeld zit en volgende week gebruikt zal worden om drie van de zes astronauten die zich momenteel aan boord van het ISS bevinden, thuis te brengen.

Inspectie

Het doel van de ruimtewandeling was onder meer het opsporen van een lek dat in augustus in de Sojoez-capsule was ontstaan en van binnenuit al gedicht is (zie kader hieronder). Onduidelijk was echter nog hoe het lek er aan de buitenkant uit zag. Tijdens de ruimtewandeling werd op de plek van het lek onder meer het isolatiemateriaal van de Sojoez weggesneden.

Cosmonauts Oleg Kononenko and Sergey Prokopyev cutting into the insulation on the Soyuz orbital module to examine the area of a pressure leak detected and fixed in August. #AskNASA | https://t.co/yuOTrYN8CV pic.twitter.com/axLt0EXuVC — Intl. Space Station (@Space_Station) 11 december 2018

Daaronder troffen de astronauten het gedichte lek aan. Ze hebben het geïnspecteerd en ook wat monsters verzameld die op aarde nader onderzocht zullen worden. Gehoopt wordt dat deze ruimtewandeling meer inzicht geeft in hoe het lek precies is ontstaan. Analyse van het lek zelf is na terugkeer van de Sojoez MS-09 op aarde niet mogelijk; het deel waarin het lek is ontstaan wordt kort na vertrek van het ISS losgekoppeld, waarna het in de aardatmosfeer verbrandt.

Hieronder zie je beelden die van buitenaf van het gedichte lek zijn gemaakt.

Spacewalkers spot the patched hole on the hull of the Soyuz crew vehicle where a pressure leak was detected and fixed in August. #AskNASA | https://t.co/yuOTrYN8CV pic.twitter.com/Rt37VmvVZ1 — Intl. Space Station (@Space_Station) 11 december 2018

De Sojoez Ms-09 wordt zoals gezegd volgende week gebruikt om drie astronauten terug naar de aarde te brengen. Het geeft duidelijk aan dat de Amerikaanse en Russische ruimtevaartorganisatie alle vertrouwen hebben in deze Sojoez.