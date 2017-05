Een ster die 25 keer zo zwaar is als onze zon is mogelijk getransformeerd in een zwart gat. Normaal gesproken gaat zo’n gebeurtenis niet onopgemerkt voorbij en is er een supernova te zien. Nu doofde de ster als een nachtkaars uit.

Misschien dat dit soort verschijnselen vaker plaatsvinden. Dat verklaart waarom astronomen zelden supernova-explosies van supermassieve sterren zien. Professor Christopher Kochanek van de staatsuniversiteit van Ohio vermoedt dat 30% van zulke sterren stilletjes hun laatste adem uitblaast. “Als een ster niet explodeert, dan kan zo’n hemellichaam alsnog een zwart gat maken”, zegt Kochanek. Er is dus niet altijd een supernova nodig.

Van 2009 tot 2015 nam de helderheid van een specifieke ster in het sterrenstelsel NGC 6946 toe. In 2015 was de ster echter niet meer te zien. Met de Hubble-telescoop zoomden Kochanek en zijn collega’s in op de regio. Ze troffen geen ster meer aan. Alle scenario’s werden onderzocht en er bleef er eentje over: de ster is stilletjes getransformeerd in een zwart gat. Dit verklaart waarom er wel een klein beetje infrarode straling van het gebied afkomt.

De grote vraag is hoe zwaar zo’n zwart gat is. Sommige onderzoekers vermoeden dat er bij een gefaalde supernova meer materie overblijft om een zwart gat te vormen, waardoor het zwarte gat zwaarder is. Anderen denken dat een ster die overgaat in een gefaalde supernova wel zijn buitenste lagen wegslingert, waardoor het uiteindelijke zwarte gat ongeveer even zwaar is als bij een supernova-explosie van een soortgelijke ster.