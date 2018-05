Elke twee dagen werkt het ongeveer 1 zonsmassa naar binnen.

Dit is dan ook het snelst groeiende zwarte gat dat ooit is ontdekt. Dat is te lezen in het blad Proceedings of the Astronomical Society of Australia.

Helder

“Dit zwarte gat groeit zo snel dat het dankzij alle gassen die het dagelijks opslokt en de wrijving en hitte die daarbij ontstaat, duizend keer helderder is dan een compleet sterrenstelsel (zie kader, red.),” zo vertelt onderzoeker Christian Wolf. “Als we dit monster in het centrum van onze Melkweg hadden zitten, zou het tien keer helderder lijken dan een volle maan.”

Een helder zwart gat

Zwarte gaten zijn onzichtbaar. Dat komt doordat ze alle materie – en dus ook lichtdeeltjes – die te dicht in de buurt komt, opslokken. En zodra materie zich in de greep van een zwart gat bevindt, kan het daar niet meer uit ontsnappen. Vandaar dat een zwart gat geen licht afgeeft en dus onzichtbaar is. Maar wanneer een zwart gat materie naar zich toetrekt en opslokt, komt daarbij straling vrij. En die kunnen we wel zien. In het geval van dit onverzadigbare zwarte gat gaat het met name om ultraviolette straling en röntgenstraling. Die straling komt dus niet uit het zwarte gat zelf, maar is afkomstig van invallend materiaal.

“Nogmaals: als dit monster zich in het centrum van de Melkweg zou bevinden, zou het het leven op aarde met de enorme hoeveelheden röntgenstraling die van het zwarte gat komen, onmogelijk maken,” aldus Wolf.

In het jonge universum

De astronomen ontdekten het zwarte gat op een afstand van grofweg 12 miljard lichtjaar. Dat betekent dat we het zwarte gat zien zoals het er zo’n 12 miljard jaar geleden uitzag. Het zwarte gat zou ongeveer 20 miljard zonsmassa’s hebben en elke 1 miljoen jaar 1% groter groeien. Het roept interessante vragen op. “We weten niet hoe dit exemplaar in de vroege dagen van het universum zo snel zo groot kon worden,” aldus Wolf.

Voor nu gaat het zwarte gat de boeken in als het snelstgroeiende exemplaar dat ooit is ontdekt. Maar dat kan zomaar weer veranderen. “De jacht op nog sneller groeiende zwarte gaten is nu geopend,” aldus Wolf.