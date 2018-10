Het stelsel is 100.000 keer lichter dan onze Melkweg, maar lijkt toch een ander – nog kleiner – sterrenstelsel te hebben verorberd.

Dat het universum vol zit met kannibalistische sterrenstelsels, is al langer een feit. Maar nu hebben de onderzoekers ontdekt dat zelfs de kleinste sterrenstelsels aan dit ritueel meedoen. Zo blijkt dat het sterrenstelsel Sextants zich te goed heeft gedaan aan een nog kleiner stelsel. Dit maakt Sextants het kleinste kannibalistische sterrenstelsel dat ooit is ontdekt.

Wist je dat… …Ook de Grote Magelhaense Wolk aan kannibalisme deed? De Grote en de Kleine Magelhaense Wolken zijn twee sterrenstelsels die het dichtst bij de Melkweg in de buurt staan. Onderzoekers denken dat er mogelijk nog een derde Magelhaense Wolk bestond, die zo’n drie tot vijf miljard jaar geleden door de Grote Magelhaense Wolk is opgegeten.

Dwergstelsel Sextants

De onderzoekers baseren zich op gegevens van de Victor M. Blanco-telescoop. Terwijl ze Sextants observeerden, ontdekten ze duidelijk de kannibalistische trekken van het sterrenstelsel. Sextants is een dwergstelsel, dat niet eens zo ver weg van ons Melkweg te vinden is. Het stelsel is oud en klein; zo is het ongeveer 100.000 keer lichter dan onze Melkweg.

Sterren

De onderzoekers merken in hun onderzoek op dat de ruimtelijke verdeling in het sterrenstelsel wat merkwaardig is. Zo blijkt er ten eerste een verdeling te zijn tussen blauwe, metaalarme sterren en rode, metaalrijke sterren. De astronomen ontdekten dat de blauwe sterren georganiseerd lijken in enigszins ordelijke, ronde clusters, terwijl de rode sterren meer verspreid in onregelmatige, elliptische banen vertoeven. Daarnaast blijkt de noordoostkant van het stelsel tjokvol te zitten met sterren. “De beste verklaring voor dit fenomeen is dat twee sterrenstelsels met verschillende metaaleigenschappen zijn samengesmolten,” legt astronoom Luis Cicuéndez uit.

Ring

In het onderzoek werden ook de baansnelheden van de sterren en hun chemische samenstelling onder de loep genomen. De onderzoekers ontdekten een ‘ringachtige substructuur’ in het dwergstelsel. De sterren die deze ring vormen, blijken een aanzienlijk lagere metaaldichtheid te hebben dan hun buren en bereiken veel hogere snelheden. Deze ring kan zich hebben gevormd toen Sextans miljarden jaren geleden een metaalarme buur inslikte.

De bevindingen laten zien dat dus zelfs de kleinste dwergstelsels andere sterrenstelsels opslokken. Op deze, ietwat kannibalistische manier, vormen ze vervolgens grotere sterrenstelsels.