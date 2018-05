Er ontstaat een zichtbare planetaire nevel.

De meeste onderzoekers zijn het erover eens: onze zon heeft nog zo’n 10 miljard jaar te leven. En dan zal de ster sterven. Maar wat er daarna precies gaat gebeuren: dat was niet helemaal duidelijk. Een nieuw onderzoek – verschenen in het blad Nature Astronomy – brengt daar verandering in. Met behulp van een model onthullen onderzoekers dat er na de dood van de zon een planetaire nevel zal ontstaan.

Planetaire nevel

Een planetaire nevel is een enorme heldere ring die bestaat uit gas en stof. De ring ontstaat wanneer de ster in een overgangsfase zit en transformeert van een rode reus naar een witte dwerg. We spreken van een rode reus als de dode ster zijn buitenste lagen de ruimte in heeft geblazen. “Hierdoor komt de kern van de ster bloot te liggen die in dit stadium van het leven van de ster bijna door zijn brandstof heen is en uiteindelijk stilvalt,” legt onderzoeker Albert Zijlstra uit. Maar gedurende een korte periode – grofweg 10.000 jaar – is deze hete kern nog in staat om de weggestoten buitenste lagen van de ster te laten schijnen. “Dat is wat de planetaire nevel zichtbaar maakt.”

Zichtbare nevel

Zo’n 90% van alle sterren vormt aan het eind van het leven zo’n planetaire nevel. Maar lang wisten onderzoekers niet goed of onze zon er ook eentje kon genereren. Sommige onderzoekers dachten namelijk dat onze zon een te lage massa had om een zichtbare planetaire nevel te creëren. Maar Zijlstra en collega’s stellen nu dus dat onze zon er ook toe in staat is. Het nieuwe model onthult namelijk dat sterren nadat ze hun buitenste lagen hebben afgestoten drie keer sneller opwarmen dan gedacht. Hierdoor is het ook voor sterren met weinig massa – zoals de zon – mogelijk om een heldere planetaire nevel te vormen.

Het wil niet zeggen dat alle sterren een planetaire nevel kunnen genereren. Onze zon is zo ongeveer de lichtste ster die nog in staat is om een zichtbare planetaire nevel te maken. Sterren die slechts een paar procent kleiner zijn, kunnen het niet.