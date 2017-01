De flitsen vinden hun oorsprong in een sterrenstelsel hier heel, heel ver vandaan, zo blijkt uit nieuw onderzoek.

Zo’n tien jaar geleden spotten wetenschappers er voor het eerst eentje: een fast radio burst (FRB) oftewel een snelle radioflits. Wanneer zo’n snelle radioflits – die hooguit enkele milliseconden duurt – ontstaat, komt een enorme hoeveelheid energie vrij.

Herhaling

Hoe een FRB precies ontstaat, is tot op de dag van vandaag onduidelijk. Sommige onderzoekers dachten dat zo’n snelle radioflits ontstond tijdens een botsing van neutronensterren. En daarmee namen deze onderzoekers automatisch aan dat zo’n radioflits een eenmalige gebeurtenis was. Die theorie kwam op losse schroeven te staan, toen astronomen op FRB 121102 stuitten. Deze radioflits gaf namelijk meerdere malen acte de présence. De radioflits ging de boeken in als de eerste zichzelf herhalende radioflits en heeft inmiddels al zo’n zeventien keer van zich laten horen. De theorie dat een radioflits ontstaat tijdens een eenmalige catastrofale gebeurtenis lijkt daarmee van tafel te zijn geveegd.

Dwergsterrenstelsel

En nu krijgt het onderzoek naar FRB 121102 opnieuw een staartje: wetenschappers hebben de exacte locatie vastgesteld van de snelle radioflits. En wat blijkt? De radioflits vindt zijn oorsprong in een dwergsterrenstelsel op z’n drie miljard lichtjaar afstand. We kunnen nu dus met 100 procent zekerheid zeggen dat het een extragalactisch verschijnsel is. “We zijn de eersten die aantonen dat dit een kosmologisch fenomeen is,” vertelt onderzoeker Casey Law. “Het is dus niet iets in onze achtertuin. En we zijn de eersten die zien waar het ontstaat: in een klein sterrenstelsel. En dat is in mijn optiek heel verrassend.” Onderzoeker Shriharsh Tendulkar is het daar mee eens. “Men zou verwachten dat de meest snelle radioflitsen ontstaan in grote sterrenstelsels met het grootste aantal sterren en neutronensterren (resten van zware sterren).”

Hoe de radioflitsen precies ontstaan, blijft voor nu gissen. Wellicht zijn ze afkomstig van het ineengestorte overblijfsel van een zware ster. Een andere optie is dat ze gegenereerd worden in de nabijheid van een zwart gat dat gas uit zijn omgeving opslokt. Meer onderzoek zal uit moeten wijzen hoe de FRB’s precies ontstaan. Onderzoekers zullen daarvoor een beroep moeten doen op de beste radio-, optische, röntgen- en gammatelescopen die voorhanden zijn.