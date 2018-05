Meestal worden ontdekkingen gedaan door grote telescopen, maar deze keer is een 75 jaar oude telescoop de gelukkige.

Het gaat om een waterstofwolk bij M51, de Draaikolknevel. Dit is een spiraalvormig sterrenstelsel op 31 miljoen lichtjaar van de aarde. Het sterrenstelsel is ongelofelijk vaak gefotografeerd, maar niet eerder is de waterstofwolk gespot. De waterstofwolk wordt uitgestoten door M51 en wordt tegelijkertijd ‘gekookt’ door straling van het supermassieve zwarte gat in het centrum van het sterrenstelsel. Astronomen noemen dit proces ionisatie.

Vanaf onze planeet hebben we perfect zicht op deze wolk. Astronomen zien hoe het zwarte gat en het sterrenstelsel waterstofgas consumeren en recyclen. “Dit is de meest nabije waterstofwolk die we kennen”, zegt professor Chris Mihos. “Hierdoor leren we meer over hoe sterrenstelsels gas uitstoten en hoe zwarte gaten invloed uitoefenen op hun omgeving.”

De ontdekking is gedaan met de Burrell Smidt-telescoop van het Warner & Swasey observatorium. Deze telescoop heeft unieke eigenschappen. De kijker kan grote gebieden observeren, maar kan tegelijkertijd storend licht buitenhouden. Hierdoor ziet deze telescoop grote gaswolken, die normaal gesproken haast niet te zien zijn.

Daarnaast zijn gaswolken niet op alle golflengten te zien, in tegenstelling tot bijvoorbeeld sterren. Wetenschappers moeten dus de juiste filters gebruiken om een geïoniseerde gaswolk te vinden. De komende jaren hopen de astronomen de wolk nog beter te onderzoeken, waardoor zij meer te weten komen over hoe sterren worden gevormd.