De komeet draait nu zeker drie keer langzamer dan deze in maart deed.

En dat is een record: nog niet eerder zagen astronomen de rotatie van een komeet zo dramatisch veranderen (zie kader). Dat is te lezen in het blad Nature.

Tot voor kort was de komeet 103P/Hartley 2 recordhouder op dit gebied: in 90 dagen tijd liep de rotatietijd van deze komeet op van 17 naar 19 uur. Het is niets in vergelijking met wat komeet 41P/Tuttle-Giacobini-Kresák nu is overkomen. De rotatietijd van deze komeet liep niet alleen nog veel sterker terug, maar deed dat ook in veel kortere tijd.

Rotatieperiode

Het paper van de onderzoekers handelt dus over komeet 41P. De komeet werd in maart vorig jaar met behulp van de Discovery Channel Telescope in Arizona bestudeerd en deed er toen zo’n 20 uur over om een rondje rond de eigen as te voltooien. In mei wierp ruimtesonde SWIFT een blik op de komeet, om te ontdekken dat de rotatietijd meer dan verdubbeld was. Naar schatting had de komeet op dat moment tussen de 46 en 60 uur nodig om een rondje rond de eigen as te voltooien.

De baan van 41P

Maar waarom is deze komeet zo sterk vertraagd? Daarvoor moeten we allereerst goed kijken naar de baan die deze komeet rond de zon trekt. Die baan is zeer ovaalvormig en brengt de komeet soms in de nabijheid van Jupiter en op andere momenten (bijvoorbeeld in april 2017) in de buurt van de zon. Wanneer de komeet – die voornamelijk uit ijs en puin is opgebouwd – de zon nadert, begint deze op te warmen. Daardoor sublimeert (verdampt) het ijs dat deze herbergt. Zo ontstaan ‘jets’: straalstromen bestaande uit stofdeeltjes en gesublimeerd ijs die zich van de komeet weg haasten. De onderzoekers vermoeden dat op 41P een gebied te vinden is met een aantal zeer actieve jets die zo georiënteerd zijn dat ze als het ware de rem zetten op de rotatie van de komeet. Hierdoor zou deze in het voorjaar van 2017 – toen deze langs de zon scheerde – trager zijn gaan draaien (zie ook het filmpje hieronder).

Als die jets na mei nog een tijdje actief zijn gebleven, kunnen ze er wel eens voor gezorgd hebben dat de rotatieperiode van de komeet inmiddels is opgelopen tot meer dan 100 uur. Dat de jets zo’n impact kunnen hebben op de komeet is waarschijnlijk deels te wijten aan het feit dat 41P relatief klein is en bovendien relatief veel van deze door de zon geactiveerde jets herbergt.