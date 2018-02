Twinkel, twinkel, dure auto.

Amateur-astronoom Marco Langbroek heeft – samen met astronoom Peter Starr – beelden gemaakt van de Tesla die momenteel door de ruimte vliegt. Met behulp van het Dubbo Observatory in Australië werden meerdere opnamen van de vliegende auto gemaakt. Langbroek heeft vier van die opnames achter elkaar geplakt en dat resulteert in onderstaand gifje.

“Het bewegende ‘sterretje’ in het centrum is de Falcon Heavy met de Tesla en Starman,” vertelt Langbroek. De opnamen zijn gisteren tussen 17:29 en 17:50 uur (Nederlandse tijd) gemaakt. “Toen deze opnamen gemaakt werden was het object al voorbij de maan, ze bevond zich op een afstand van 550 000 km, of ongeveer 1.4 maansafstanden.”

De auto werd afgelopen dinsdagavond gelanceerd tijdens de testvlucht van de Falcon Heavy-raket. Deze raket is ontwikkeld door SpaceX en koos die avond voor het eerst het luchtruim. De lancering verliep volgens het boekje: de auto – met daarin een in een ruimtepak gehesen dummy – werd in een baan rond de aarde geplaatst. Daarnaast slaagde SpaceX er voor het eerst in om twee raketonderdelen tegelijkertijd heelhuids op aarde te laten landen. Een derde raketonderdeel – dat op een drijvend platform moest landen – moet echter als verloren worden beschouwd; het klapte op geringe afstand van het platform in zee.

Kort na de lancering ontstond er enige verwarring over de baan die de Tesla zou gaan volgen. Mede dankzij een tweet van Musk ontstond het idee dat deze tot in de planetoïdengordel zou reizen en dus ver voorbij de baan van Mars zou reizen. Inmiddels is duidelijk dat dat niet het geval is. De exacte baan van de auto blijft echter in nevelen gehuld en zal gaandeweg – onder meer aan de hand van waarnemingen zoals deze – worden vastgesteld. Zo moet Langbroek zijn eerdere voorspelling dat de auto pas in 2073 weer bij de aarde in de buurt komt, op basis van deze nieuwe observaties weer herzien, zo schrijft hij op zijn blog.