Astronomen hebben voor het eerst een atmosfeer ontdekt om een aardachtige exoplaneet. Exoplaneet GJ 1132b is 1,6 keer zwaarder dan de aarde.

Er zijn vaker exoplaneten gevonden met een dampkring. Het ging dan altijd om exoplaneten die veel zwaarder of groter waren dan de aarde, zoals exoplaneet GJ 1214b in 2009. Deze exoplaneet is maar liefst zes keer zwaarder dan onze planeet.

GJ 1132b is een ander verhaal. Deze planeet is 1,6 keer zo zwaar en 1,4 keer zo groot als de aarde. De exoplaneet draait om de rode dwergster GJ 1132 op een afstand van 39 lichtjaar bij ons vandaan. Een jaar op GJ 1132b duurt 1,6 aardse dagen. Zo snel doet de exoplaneet over een rondje om de rode dwerg.

Atmosfeer absorbeert infrarood licht

De dampkring is gevonden met de 2,2 meter ESO/MPG-telescoop in Chili. Astronomen gebruikten de telescoop om foto’s van de exoplaneet te zagen. Zij zagen dat de exoplaneet op een bepaalde golflengte (infrarood) groter lijkt dan op andere golflengten. Dit betekent dat ‘iets’ infrarood absorbeert, maar andere soorten licht doorlaat. Uit berekeningen van wetenschappers van de universiteit van Cambridge en het Max Planck Instituut blijkt dat dit een atmosfeer zou kunnen zijn met veel waterdamp en methaangas.

Kijk uit, straling!

Astronomen weten niet of de exoplaneet op de aarde lijkt. Het zou best wel eens een waterwereld met een atmosfeer van hete stoom kunnen zijn. Sowieso zijn de onderzoekers optimistisch over de aanwezigheid van een atmosfeer bij een exoplaneet nabij een rode dwerg. Rode dwergen zijn dan misschien kleine sterren, maar ze slingeren veel straling de ruimte in. Planeten die worden blootgesteld aan deze straling kunnen hun dampkring verliezen, zoals ook bij Mars gebeurde. De afstand tussen Mars en de zon is echter 228 miljoen kilometer, terwijl de afstand tussen een rode dwergster en een aardachtige exoplaneet doorgaans veel kleiner is. Het effect van heftige explosies en zonnestormen is dan veel groter.

Het feit dat er een exoplaneet met een dampkring is gevonden bij een oudere rode dwergster is een teken dat niet alle exoplaneten hun atmosferen verliezen en biedt hoop voor de zoektocht naar buitenaards leven. Er zijn namelijk veel meer rode dwergsterren dan zonachtige sterren.

Vervolgonderzoek

Sowieso staat GJ 1132b op een shortlist om later uitgebreid onderzocht te worden door de Hubble-ruimtetelescoop, ESO’s Very Large Telescope en natuurlijk de James Webb-telescoop. De laatste telescoop wordt gelanceerd in 2018 en is de krachtigste ruimtetelescoop die ooit is gebouwd.