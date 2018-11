De vrachtwagens halen kalksteen uit de mijn en leveren het af bij een nabijgelegen haven.

Op dit moment worden de vrachtwagens nog getest. Ze rijden autonoom, maar in de bestuurdersstoel zit nog altijd een mens die in kan grijpen als het mis gaat. Daar komt volgend jaar echter verandering in. Dan zullen de vrachtwagens echt autonoom gaan rijden. De eigenaar van de kalksteenmijn verwacht zo veel goedkoper en efficiënter te kunnen werken en veel meer kalksteen uit de mijn te kunnen halen.

Hoe werkt het precies?

De vrachtwagens worden door bestuurders van shovels in de mijn opgeroepen en rijden vervolgens zelfstandig naar de bestuurder van de shovel toe. Die bestuurder gooit met zijn shovel de wagen vol en stuurt deze weer weg. De vrachtwagens rijden daarop naar een nabijgelegen haven waar het kalksteen wat kleiner wordt gemaakt en vervolgens in een schip wordt geladen en afgevoerd.

Het is zeker niet gemakkelijk voor de vrachtwagens om autonoom hun weg te vinden in de mijn. De wegen kronkelen behoorlijk en de vrachtauto’s moeten niet alleen in de buitenlucht, maar ook in tunnels rijden. Vervolgens moeten de vrachtwagens ook nog autonoom de kalksteen lossen (zie ook het filmpje hierboven).

In totaal zullen zes Volvo-vrachtwagens in de mijn aan de slag gaan. De eigenaar van de mijn koopt de vrachtwagens niet, maar neemt een transportdienst af en betaalt per afgeleverde ton.