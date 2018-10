De numerieke vaardigheden van de Aziatische olifant benaderen die van mensen.

Dat suggereert een nieuw onderzoek, verschenen in het blad Journal of Ethology. In het blad beschrijven onderzoekers experimenten die erop wijzen dat Aziatische olifanten cognitieve vaardigheden hebben die deels vergelijkbaar zijn met ons vermogen om te tellen.

Fruit

De onderzoekers trekken die conclusie op basis van experimenten met de veertienjarige Aziatische olifant Authai, die in een Japanse dierentuin leeft. De onderzoekers leerden de olifant om te gaan met een touchscreen. Op dat scherm verschenen telkens twee afbeeldingen waarop fruit te zien was. Authai leerde dat ze de afbeelding die de meeste stuks fruit liet zien, moest aantikken. Om er zeker van te zijn dat Authai zich liet leiden door hoeveel stuks fruit ze zag en bijvoorbeeld niet door het oppervlak dat het fruit besloeg, kreeg ze afbeeldingen te zien waarop het fruit soms groot en soms wat kleiner stond afgebeeld (zie ook de afbeelding hieronder).

Elke keer als Authai het juiste plaatje aantikte, kreeg ze een beloning. Al met al wees de olifant in 181 van de 271 gevallen het goede plaatje aan. Dat betekent dat ze het in 66,8 procent van de gevallen goed had. Dat percentage ligt veel hoger dan je zou verwachten wanneer de olifant er op los gokt.

Telvermogen

De prestaties van de olifant bleken verder niet beïnvloed te worden door de omvang van de aantallen waaruit ze moest kiezen of het verschil tussen de aantallen die ze gepresenteerd kreeg. Wel had Authai – net zoals mensen – iets meer tijd nodig om een keuze te maken wanneer het verschil tussen het aantal stuks fruit op het ene en het andere plaatje klein was. “Dit onderzoek voorziet ons van het eerste experimentele bewijs dat niet-menselijke dieren cognitieve kenmerken hebben die deels identiek zijn aan het menselijk telvermogen,” concludeert onderzoeker Naoko Irie.

Waarschijnlijk heeft de Aziatische olifant als het op wiskundige vaardigheden aankomt meer gemeen met mensen dan met andere olifantensoorten. Irie wijst erop dat de Aziatische olifant en de Afrikaanse olifant evolutionair gezien meer dan 7,6 miljoen jaar geleden al hun eigen weg gingen. Het lijkt dan ook aannemelijk dat ze in de tussenliggende periode elk net iets andere cognitieve vaardigheden hebben ontwikkeld.