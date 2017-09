Wanneer baby’s ouders zien worstelen, geven ze zelf minder snel op.

“Als je ergens niet in slaagt, geef dan niet op en probeer het opnieuw”, zong R&B-ster Aaliyah begin dit decennium. Het is wijze raad, want doorzettingsvermogen wordt gezien als een van de belangrijkste eigenschappen om te slagen in het leven. Zo zijn ondernemers vaak veerkrachtige mensen, die niet na de eerste tegenslag opgeven. Eerder leerden we al dat niet intelligentie, maar karaktertrekken als doorzettingsvermogen en zelfdiscipline sleutels tot succes zijn.

Wetenschappers van het MIT beweren in een nieuw paper in het wetenschappelijke vakblad Science dat vijftien maanden oude baby’s al doorzettingsvermogen ontwikkelen door volwassenen te zien zwoegen. De onderzoekers voerden experimenten uit met baby’s.

Experimenten

De baby’s zagen eerst hoe een volwassene een speelgoedkikker uit een kubus probeerde te halen. Ook keken ze toe hoe een volwassene worstelde met een sleutel en een karabijnhaak. De helft van de baby’s zag de volwassene drie keer slagen in een periode van dertig seconden. De andere helft zag de volwassene niet slagen.

Vervolgens kreeg een baby een muziekdoosje van de onderzoeker. Dit doosje had een knop, maar deze knop werkte niet. De onderzoeker liet zien dat het muziekdoosje wel werkte door een andere verborgen knop in te drukken. Daarna kreeg de baby het speelgoed in de handen gedrukt.

De grote vraag is: hoe vaak hamert een baby op de knop voordat hij of zij opgeeft? Dat verschilt. Baby’s die een volwassene zagen worstelen drukten twee keer vaker op de knop dan kinderen die een succesvolle volwassene observeerden.

“De kinderen speelden even lang met het muziekdoosje en gooiden het even vaak naar hun ouder”, zegt Julia Leonard, auteur van het paper. “Het enige verschil tussen de twee groepen was het aantal keer dat er op de knop werd gedrukt.”

Hard werken om doelen te bereiken

“Ouders proberen het gezinsleven vaak in soepele banen te leiden en proberen niet gefrustreerd over te komen als iets niet lukt”, zegt professor Laura Schultz van het MIT. “Toch laten deze experimenten zien dat het echt niet slecht is om je kinderen te laten zien dat je hard werkt om je doelen te bereiken.”