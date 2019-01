Ze veranderen genetisch gezien wel, maar dat wil niet per se zeggen dat we er meer van te vrezen hebben.

Tot die conclusie komen onderzoekers van Northwestern University nadat ze bacteriën die in het ISS hebben vertoefd, bestudeerden. “Er is veel gespeculeerd over straling, beperkte zwaartekracht en een gebrek aan ventilatie en hoe dat levende organismen, waaronder bacteriën, beïnvloedt,” vertelt onderzoeker Erica Hartmann. “Dit zijn stressvolle, pittige omstandigheden. Selecteert deze omgeving op superbacteriën omdat zij in het voordeel zijn? Het antwoord lijkt te zijn: nee.”

Genen

Het onderzoek van Hartmann en collega’s wijst uit dat bacteriën die in het ISS hebben vertoefd andere genen herbergen dan hun aardse tegenhangers. Maar die genen maken de bacteriën niet extra gevaarlijk voor mensen. In plaats daarvan lijken ze er vooral voor te zorgen dat de bacteriën in de vrij extreme omgeving – het ISS – kunnen overleven. “Afgaand op een analyse van hun genoom lijkt het erop dat bacteriën zich aanpassen om te overleven en niet evolueren om ziekten te veroorzaken,” vertelt onderzoeker Ryan Blaustein. “We zagen niets speciaals als het gaat om antibioticaresistentie of virulentie onder bacteriën in het ruimtestation.”

Ruimtereis

Het onderzoek heeft zeker implicaties voor de nabije toekomst, nu steeds meer ruimtebedrijven en -organisaties erop uit zijn om de ruimte voor een groter publiek te ontsluiten en verre ruimtemissies op poten te zetten. “Mensen zullen in kleine capsules zitten waarvan de ramen niet open kunnen, waar ze niet uit kunnen en langdurig niet kunnen ventileren,” stelt Hartmann. “Wij maken ons echt zorgen over hoe dat van invloed is op microben.”

Het onderzoek lijkt hoopgevend nieuws voor astronauten en ruimtetoeristen, maar neemt zeker niet weg dat een zieke ruimtereiziger nog altijd zijn mede-reizigers kan besmetten. “Waar je ook gaat, je neemt je microben mee,” benadrukt Hartmann. “Astronauten zijn uitzonderlijk gezonde mensen. Maar als ruimtereizen ook zijn weggelegd voor toeristen die niet per se aan de criteria voldoen waar een astronaut momenteel wel aan moet voldoen, weten we niet wat er gebeurt. We kunnen zeker niet zeggen dat wanneer je iemand met een infectie in een afgesloten bubbel in de ruimte plaatst, de infectie niet overslaat op andere mensen.”