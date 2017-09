Het kan wellicht verklaren hoe de beestjes er momenteel in slagen om de wereld te veroveren.

Onderzoekers trekken die conclusies op basis van experimenten die plaatsvonden in twee identieke kamers waarin de temperatuur gecontroleerd kon worden. In beide kamers waren bedwantsen aanwezig. De onderzoekers plaatsten in elke kamer vier zakken met kleding. In twee zakken zat schone kleding. In de overige twee zakken zat vieze kleding. Tijdens het experiment – dat meerdere keren werd uitgevoerd – werd de concentratie CO2 beurtelings in één van beide kamers opgevoerd om de ademhaling van mensen te simuleren.

De bedwants is een ongeveer 5 millimeter lang insect dat voornamelijk in en rond bedden woont en leeft van het bloed van onder andere de mens. In de twintigste eeuw werd er korte metten gemaakt met de beestjes door heftige pesticiden in te zetten. Veel van die pesticiden mogen inmiddels niet meer gebruikt worden en sinds enkele decennia is de bedwants weer in opkomst.

Voorkeur voor vieze was

Wanneer geen menselijke gastheer (zie kader) voorhanden was, bleken de bedwantsen twee keer sterker geneigd te zijn om zich rond de zakken met vieze was te verzamelen. Verder bleek een verhoging van de CO2-concentratie ervoor te zorgen dat de bedwantsen actief op zoek gaan naar een menselijke gastheer. Maar het leidde er niet toe dat zich rond de vieze was meer bedwantsen verzamelden. Het wijst erop dat CO2 (oftewel onze ademhaling) bedwantsen aanmoedigt om op zoek te gaan naar een gastheer, maar de bedwantsen niet vertelt waar ze die gastheer kunnen vinden.

Zo verovert de bedwants de wereld

Samenvattend voelen bedwantsen zich dus aangetrokken tot vieze was en brengt de geur ervan de beestjes in beweging. Het onderzoek kan wellicht verklaren hoe de bedwants er op dit moment in slaagt om de wereld te veroveren. Het beestje duikt wereldwijd steeds vaker op. En vaak wordt dat geweten aan het feit dat steeds meer mensen – dankzij de lage kosten van internationale reizen – hun koffers pakken. Dit onderzoek suggereert dat daar een kern van waarheid in zit en mensen de bedwantsen in hun vieze was van plek naar plek loodsen.

“Bedwantsen zijn een enorm probleem voor hotel- en huiseigenaren, met name in enkele van ‘s werelds grootste en drukste steden,” aldus onderzoeker William Hentley. “Zodra een kamer met bedwantsen geïnfecteerd is, kan het heel lastig zijn om er weer van af te komen en het kan er zelfs in resulteren dat mensen hun kleren en meubels weg moeten gooien (…) Onze studie suggereert dat de kans dat mensen bedwantsen mee naar huis nemen, verkleind kan worden door vieze was, zeker tijdens een verblijf in een hotel, in een afgesloten zak te stoppen.”