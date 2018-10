Het twintig meter lange schip zou nog in behoorlijk goede staat zijn.

Archeologen ontdekten het schip toen ze met behulp van een radarsysteem een gebied in Østfold – een regio gelegen in het zuidoosten van Noorwegen – verkenden. “Dit is een geweldig opwindende ontdekking, omdat er – lang geleden – slechts drie goedbewaarde Vikingschepen in Noorwegen zijn opgegraven,” aldus onderzoeker Knut Paasche. “Dit nieuwe schip kan zeker van groot historisch belang zijn aangezien we het kunnen bestuderen met behulp van alle moderne middelen waar de archeologie over beschikt.”

Graf

Het schip is momenteel bedekt met slechts 50 centimeter aarde. Oorspronkelijk lag het schip waarschijnlijk in een grafheuvel. Het lijkt dan ook te gaan om een scheepsgraf, waarbij één of meerdere personen in een boot begraven werden. De boot zou zo’n twintig meter lang zijn. Radarbeelden suggereren dat de lagergelegen delen van de boot – zoals de kiel en bodem – goed bewaard zijn gebleven.

Langhuizen

Naast het scheepsgraf hebben de onderzoekers met behulp van het radarsysteem de restanten van verschillende grafheuvels ontdekt. Ook zijn de restanten van vijf langhuizen teruggevonden. “Het scheepsgraf ligt niet geïsoleerd, maar maakt deel uit van een begraafplaats die duidelijk ontworpen is om macht en invloed uit te stralen,” aldus onderzoeker Lars Gustavsen.

De onderzoekers hopen het schip en omgeving de komende tijd verder te onderzoeken. Ze proberen dat te doen met moderne technieken en opgravingen te vermijden. Men is namelijk bang dat de staat van de boot rap verslechtert als deze wordt blootgelegd.