In de grotten – verstopt onder de Antarctische gletsjers – wonen misschien wel tot op heden onbekende planten- en dierensoorten.

Dat concluderen Australische onderzoekers nadat ze grond afkomstig uit de grotten in Mount Erebus analyseerden. Ze vonden in de grond DNA van verschillende organismen. Het DNA deed sterk denken aan dat van planten en dieren die elders op Antarctica leven – zoals mossen, algen en ongewervelden – maar onderzoekers hebben nog niet alle DNA-sequenties thuis kunnen brengen. “De resultaten van dit onderzoek geven ons een verleidelijk kijkje in wat er onder het ijs op Antarctica kan leven: er kunnen zelfs nieuwe soorten dieren of planten gevonden worden,” denkt onderzoeker Ceridwen Fraser.

Vervolgonderzoek

De vondst van DNA bewijst overigens nog niet onomstotelijk dat in deze grotten nog steeds planten en dieren wonen. “De volgende stap is deze grotten beter onderzoeken en zoeken naar levende organismen,” vertelt onderzoeker Laurie Connell. “Als zij bestaan, gaat er een opwindende wereld voor ons open.”

“Het kan echt heel warm zijn in de grotten: tot wel 25 graden Celsius”

Warm

Misschien kun je je lastig voorstellen dat in grotten onder Antarctisch gletsjerijs leven te vinden is. Maar de vulkanische grotten waarover Fraser en Connell spreken zijn werkelijk behaaglijk. “Het kan echt heel warm zijn in de grotten: tot wel 25 graden Celsius in sommige grotten. Je kunt er een t-shirt dragen en het nog heel behaaglijk hebben. Nabij de ingangen van de grotten is licht en naarmate het overliggende ijs dunner is, valt er ook dieper in de grot licht binnen.”

Hoger leven

Eerder onderzoek toonde al aan dat in de grotten verschillende bacteriën en schimmels te vinden zijn. “De resultaten van dit onderzoek suggereren dat er ook hogere planten en dieren leven,” stelt onderzoeker Craig Cary.

En als dat in de vulkanische grotten van Mount Erebus te vinden is, huist het wellicht ook in de vele andere vulkanen die Antarctica rijk is. “We weten nog niet hoeveel grotsystemen er rond de Antarctische vulkanen te vinden zijn en in hoeverre deze subglaciale werelden met elkaar verbonden zijn,” stelt onderzoeker Charles Lee. “Ze zijn echt heel lastig te identificeren, laat staan te verkennen.”