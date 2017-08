Noord-Amerikanen hebben maandag geluk, want zij krijgen een spectaculaire zonsverduistering te zien. Gelukkig kunnen ook wij een glimp van de verduistering meevangen. NASA gaat de volledige zonsverduistering namen live uitzenden.

Maandag om 18:00 uur Nederlandse tijd begint de uitzending op NASA TV. Eerst start de voorbeschouwing vanuit Charleston (South Carolina), maar 19:00 uur gaat het dan echt beginnen. NASA volgt de eclips van Oregon tot South Carolina. De totale zonsverduistering is namelijk zichtbaar vanuit twaalf staten.

Kijkers zien niet alleen beelden vanaf de grond. Op NASA TV zijn ook beelden te zien van weerballonnen, satellieten en telescopen. Zelfs vanuit het internationale ruimtestation wordt de zonsverduistering gevolgd.

Op deze pagina vind je alle mogelijkheden om naar NASA TV te kijken. Zo kun je de verduistering o.a. volgen in de NASA-app voor iOS & Android, via YouTube en via Facebook.

En het kan ook nog via Scientias. Schakel hieronder live in!

In het echt zien?

Wil je de zonsverduistering in levende lijve zien? Koop dan nog snel een vliegticket en zorg dat je op 21 augustus in de VS bent. Eerder adviseerden we je om een hotel te boeken in Omaha, Nashville, St. Louis, Kansas City of Charleston. Deze steden vallen (bijna) binnen de baan van de eclips. Het is voor het eerst sinds 1979 dat een totale zonsverduistering te zien is vanaf het vasteland van de Verenigde Staten.

Hoe ontstaat een zonsverduistering? Tijdens een zonsverduistering staat de maan tussen de zon en de aarde, waardoor het licht van de zon wordt tegengehouden. Dit past precies, omdat de zon 400 keer breder is dan de maan, maar ook 400 keer verder van ons is verwijderd dan onze nabije satelliet. Daardoor lijken de maan en de zon ongeveer even groot vanaf de aarde.

Zeldzaam

Tijdens een zonsverduistering staat de maan tussen de zon en de aarde, waardoor het licht van de zon wordt tegengehouden. Dit past precies, omdat de zon 400 keer breder is dan de maan, maar ook 400 keer verder van ons is verwijderd dan onze nabije satelliet. Daardoor lijken de maan en de zon ongeveer even groot vanaf de aarde.

Nederland en België

Wacht je liever tot de volgende totale zonsverduistering in eigen land? Hoogstwaarschijnlijk maak je dit niet mee. In Nederland vindt de eerstvolgende totale verduistering in het jaar 2135 plaats. Belgen moeten nog zeven jaar langer wachten.

Lees ook: Allerlaatste volledige zonsverduistering vindt over 600 miljoen jaar plaats