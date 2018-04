Dat suggereert een onderzoek onder 100 Australiërs.

Onderzoekers van de universiteit van Adelaide zetten een experiment op waarbij ze sommige proefpersonen gedurende vijf opeenvolgende dagen voor het slapengaan een flinke dosis vitamine B6 gaven. Deze proefpersonen bleken vervolgens beter dan de proefpersonen die een placebo ontvingen, in staat te zijn om zich hun dromen te herinneren.

Helderder

“Het lijkt alsof mijn dromen naarmate de tijd voortschreed helderder en helderder werden en het gemakkelijker werd om ze te herinneren,” vertelt één van de proefpersonen. “Ik raakte ook geen fragmenten kwijt naarmate de dag vorderde.”

De impact van de vitamine

“Vitamine B6 beïnvloedde niet de levendigheid, of hoe bizar en kleurrijk de dromen waren en tastte ook de andere aspecten van slaappatronen niet aan,” vertelt onderzoeker Denholm Aspy. “Het is voor het eerst dat zo’n onderzoek naar de effecten van vitamine B6 en andere vitamines B onder zo’n grote en diverse groep mensen is onderzocht.”

Onze dromen gebruiken

Het lijkt misschien een ludiek onderzoek, maar dat is niet zo, aldus Aspy. “De gemiddelde persoon brengt zes jaar van zijn leven dromend door. Als we in staat zijn om lucide te dromen en die dromen te controleren, kunnen we ze ook gebruiken om onze ‘droomtijd’ productiever in te zetten. Lucide dromen – dromen waarin je terwijl je nog droomt, weet dat je droomt – hebben veel voordelen. Zo kan het bijvoorbeeld mogelijk zijn om lucide dromen te gebruiken om over nachtmerries heen te komen, fobieën te behandelen, problemen creatief op te lossen, de motorische vaardigheden te verfijnen of zelfs te helpen met revalidatie.”

Vitamine B6 – een vitamine die van nature voorkomt in onder meer bananen, spinazie, eieren, vis en kaas – kan daar wellicht dus een rol in spelen. Maar meer onderzoek is nodig. “Vervolgonderzoek moet uitwijzen of de effecten van vitamine B6 verschillen naarmate hoeveel van deze vitamine er uit het dieet wordt gehaald. Als vitamine B6 alleen effectief is onder mensen die weinig uit hun dieet halen, zullen de effecten ervan op onze dromen afnemen naarmate mensen het langer innemen.”