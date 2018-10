Het duurt nog zeven jaar voordat BepiColombo bij Mercurius aankomt, maar dat stopt het ruimtevaartuig niet om alvast wat foto’s te maken.

Kort na de lancering op 20 oktober maakte de BepiColombo Mercury Transfer Module zijn allereerste foto in de ruimte. We zien hier één van de zonnepanelen die kort voor het fotomomentje is uitgeklapt. Linksonder zie je één van de zonnesensoren van de MTM. Deze sensor wordt beschermd door een paar lagen isolatiemateriaal.

De Transfer Module is uitgerust met drie camera’s. Al deze camera’s maken zwart-wit-foto’s met een resolutie van 1024 bij 1024 pixels. Niet heel indrukwekkend, maar dat hoeft ook niet. De Mercury Planetary Orbiter (MPO) heeft namelijk een veel betere camera om prachtige beelden te maken van Mercurius. Deze camera kan pas in 2025 gebruikt worden, als de MTM en de MPO scheiden.

Uitdagende reis

BepiColombo gaat naar de binnenste en kleinste planeet van ons zonnestelsel. Het belooft een uitdagende reis te worden. “BepiColombo is één van de meest complexe interplanetaire missies die we ooit hebben ondernomen,” aldus Andrea Accomazzo, eveneens verbonden aan ESA. “Eén van de grootste uitdagingen is de enorme zwaartekracht van de zon, die het lastig maakt om een ruimtevaartuig in een stabiele baan rond Mercurius te plaatsen.”

Van extreme kou naar zinderende hitte

Daarnaast krijgt het ruimtevaartuig te maken met extreme temperaturen tussen de -180 en 450 graden Celsius. “We moeten de komende jaren heel veel hindernissen nemen,” aldus Ulrich Reininghaus, projectmanager bij ESA.

Antwoorden op vragen

Het doel van de missie is om te achterhalen of Mercurius nog tektonisch actief is. Ook willen wetenschappers weten hoe de planeet er van binnen uitziet en hoe de planeet is ontstaan.