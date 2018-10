Want de kleinste planeet in ons zonnestelsel heeft nog veel te veel geheimen.

Er is veel wat we nog niet weten over Mercurius; de kleinste planeet in ons zonnestelsel. Tijd om daar verandering in te brengen, zo dachten ESA en JAXA, en zette samen de BepiColombo-missie op poten. In deze gezamenlijke missie schieten de twee ruimtevaartorganisaties zaterdag een ruimtesonde naar Mercurius. De lancering aan boord van de Ariane 5, vindt plaats in Kourou, Frans-Guyana.

Na lancering zal BepiColombo verschillende scheervluchten maken. Zo zal het ruimtevaartuig één keer langs de aarde, twee keer langs Venus en zes keer langs Mercurius scheren. Deze scheervluchten worden gebruikt om de richting en snelheid van de sonde te veranderen.

BepiColombo

BepiColombo bestaat in feite uit twee ruimtesondes. De Mercury Planetary Orbiter (MPO), gebouwd door ESA. En de Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO), gebouwd door de Japanse ruimtevaartorganisatie. De twee ruimtesondes zullen met behulp van zonne-elektrische voortstuwing en scheervluchten langs andere planeten een weg banen naar Mercurius. Naar verwachting zal het zo’n zeven jaar duren voordat BepiColombo zijn eindbestemming bereikt. Eenmaal bij Mercurius aangekomen, nestelen de twee ruimtesondes zich elk in een andere baan rondom de kleine planeet en zullen ze afzonderlijk van elkaar onderzoek doen.

Zon

Mercurius is de planeet die het dichts bij de zon staat. En dit brengt uitdagingen met zich mee. Een belangrijk punt in de missie is bijvoorbeeld de enorme zwaartekracht van de zon, die het niet gemakkelijk maakt om een sonde in een stabiele baan rond Mercurius te plaatsen. Na lancering zal BepiColombo dan ook constant afremmen, tegen de zwaartekracht in. Daarnaast kunnen de twee ruimtesondes het best heet onder de voeten krijgen: de temperaturen kunnen namelijk boven de 350 graden Celsius uitkomen. De onderzoekers ontwikkelden daarom onder andere hittebestendige coatings, isolatiemateriaal en zonnekappen om de ruimtesondes te beschermen tegen de hoge temperaturen.

Op zoek naar antwoorden

Mercurius is de minst bezochte planeet in ons zonnestelsel; zo gingen slechts twee andere ruimtesondes BepiColombo voor. Ruimtesonde Mariner 10 vloog er in 1974 en 1975 drie keer langs. Het leverde de eerste close-up foto’s van de planeet op. En dan was er nog MESSENGER: de sonde die zich in 2011 in een baan rond Mercurius nestelde, maar inmiddels niet meer actief is. Beide missies hebben geleid tot nieuwe inzichten omtrent Mercurius, maar lieten ook heel veel vragen onbeantwoord. Tijd dus voor BepiColombo om op zoek te gaan naar antwoorden. Zo is de verwachting dat de missie nieuwe informatie zal verschaffen over de evolutie van het zonnestelsel. En dan niet alleen over ons eigen zonnestelsel, maar ook over hoe exoplaneten die zich in de buurt van hun moedersterren bevinden, zich vormen en evolueren.

Al met al een spannende missie, waarbij we ongetwijfeld veel zullen leren over de kleine planeet Mercurius. De missie gaat zoals gezegd zaterdag van start. En we hoeven niet lang te wachten op de eerste foto’s. Zo zullen drie bewakingscamera’s die op de ruimtesonde gemonteerd zijn, de scheervluchten langs de aarde, Venus en Mercurius, vereeuwigen.