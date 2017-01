Dat blijkt uit een nieuw onderzoek dat met name implicaties kan hebben voor de ouderen van dage.

Onderzoekers verzamelden zestien muzikanten en negentien niet-muzikanten en zetten ze aan een tafel. De ene hand rustte op een apparaatje dat zo af en toe trilde. De andere hand rustte op een computermuis. Tevens stond in de kamer een geluidsbox. De proefpersonen kregen de opdracht om op de muis te tikken wanneer ze een trilling voelde of een geluid hoorden uit de box of wanneer ze zowel een trilling voelden als een geluid hoorden.

Uit het onderzoek blijkt dat de muzikanten op alle prikkels sneller reageerden dan niet-muzikanten. “Het onderzoek suggereert voor het eerst dat langdurige muzikale training de reactietijd na een niet met muziek samenhangende auditieve, bij aanraking waarneembare en multi-zintuiglijke prikkel verkort,” aldus onderzoeker Simon Landry. Hij wijst er daarbij op dat alle muzikanten die aan het onderzoek deelnamen tussen hun derde en tiende levensjaar waren begonnen met het bespelen van een instrument en al minstens zeven jaar muziekles volgden.

Het onderzoek heeft met name implicaties voor ouderen, denkt Landry. “Hoe meer we weten over de invloed die muziek op heel basale zintuiglijke processen heeft, hoe meer we muzieklessen kunnen toepassen bij mensen met een langere reactietijd. Wanneer mensen bijvoorbeeld ouder worden, wordt hun reactietijd langer. Dus als we weten dat het bespelen van een muziekinstrument hun reactietijd verkort, dan kan het bespelen van een instrument helpen.”