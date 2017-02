Astronomen denken dat er onlangs een planetoïde is opgeslokt door een dubbelster op een afstand van duizend lichtjaar van de aarde. Betekent dit dat Tatooine – de Star Wars-planeet met twee zonnen – bestaat?

Tatooine is de woestijnplaneet waarop Anakin Skywalker en zijn zoon Luke Skywalker opgroeien. De planeet draait om twee zonnen. Natuurlijk is Star Wars sciencefiction, dus wetenschappers zijn er niet uit of Tatooine – een planeet met twee ‘ouders’ – echt zou kunnen bestaan. Een systeem met twee of meer sterren is immers veel minder stabiel dan een systeem met één ster. Door het getrouwtrek van twee sterren plakken gas- en stofdeeltjes minder makkelijk aan elkaar en vormen er – theoretisch gezien – minder snel planeten.

Maar het kan dus wel

In 2011 was het wereldnieuws: voor het eerst ontdekten astronomen een planeet met twee zonnen. Sciencefiction werd eindelijk realiteit. Vorig jaar werd er zelfs een planeet met drie zonnen ontdekt. Toch is er een groot verschil tussen deze twee planeten en Tatooine. KELT-4Ab en Kepler-16b zijn gasplaneten (zoals Jupiter en Saturnus) en dus geen rotsachtige planeten zoals de aarde en zoals het fictieve Tatooine.

Er is nog geen kleine rotsachtige exoplaneet gevonden bij een dubbelster, maar een internationaal team van wetenschappers komt wel dicht in de buurt. In het wetenschappelijke vakblad Nature Astronomy meldt het team vandaag dat er recentelijk een planetoïde is verorberd door een van de twee sterren (een witte dwergster en een bruine dwerg) van het systeem SDSS 1557. Zij hebben een materiestroom met een gewicht van 1 biljoen ton ontdekt. Dat is vergelijkbaar met het gewicht van een planetoïde met een doorsnee van vier kilometer. De materiestroom bevat veel silicium, magnesium en koolstof.

Bijna verdwenen

“We kennen duizenden dubbelstersystemen als SDSS 1557, alleen is dit de eerste keer dat we de brokstukken van een planetoïde bij een dubbelster hebben gevonden”, vertelt onderzoeker Dr Steven Parsons van de universiteit van Sheffield. De astronomen waren net op tijd. De metalen werden gevonden in de atmosfeer van de witte dwergster. “Ze zinken weg in de ster en na een paar weken zijn de metalen niet meer te spotten”, zegt professor Boris Gänsicke van de universiteit van Warwick. “Of er moet sprake zijn van een continue aanvoer van materie.”

Hoop

Als een planetoïde kan vormen bij een dubbelster, dan is het ook aannemelijk dat er rotsachtige planeten kunnen ontstaan bij twee sterren. Misschien bestaat Tatooine dus wel, maar dan moeten we nog wel even blijven zoeken naar de planeet van Skywalker.