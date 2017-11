Maar verwacht er vooral niet te veel van.

Op 3 december dient zich de enige – en dus automatisch beste – supermaan van 2017 aan. Maar laat je niet gekmaken. Want deze supermaan komt bij lange na niet in de buurt van het exemplaar dat we vorig jaar konden bewonderen.

Wat is een supermaan?

De maan draait in een ovaalvormige baan rond de aarde heen. Dat betekent dat de afstand tussen de aarde en de maan varieert. We spreken van een ‘supermaan’ als de afstand tussen de aarde en de maan klein is én het volle maan is. De volle maan lijkt dan extra groot en helder.

Perigeum en volle maan

Op 3 december is het volle maan en op 4 december bereikt de maan perigeum: het punt in zijn baan dat het dichtst bij de aarde in de buurt komt. Het betekent dat de afstand tussen de aarde en de maan op dat moment dus vrij klein is: 357.987 kilometer, om precies te zijn. Ter vergelijking: de supermaan die vorig jaar in alle kranten prijkte, stond op een afstand van zo’n 356.520 kilometer. Het betekent dat deze supermaan lang niet zo groot en helder zal lijken als de supermaan van vorig jaar.

Klein verschil

De supermaan mag zich de laatste jaren in steeds meer media-aandacht verheugen. Is dat terecht? Nou, niet echt. De meeste mensen zal het niet opvallen dat de maan op 3 december enkele procenten groter is dan normaal. Dat heeft alles te maken met de enorme afstand die er – zelfs tegen het perigeum aan – tussen de aarde en de maan zit. We hebben het hier tenslotte over een object aan de hemel dat je als je je arm strekt met een vingernagel kunt bedekken. Je kunt je wel voorstellen dat het bijna niet opvalt als zo’n object een paar procent groter is dan de vorige volle maan (die ook alweer 30 dagen geleden is en waarvan je je de exacte omvang waarschijnlijk ook niet meer kan herinneren).

Om een lang verhaal kort te maken: er komt dus weer een supermaan aan. Maar je hoeft er je avond niet voor vrij te houden. Temeer omdat de supermaan niet zo’n heel zeldzaam verschijnsel is: op 2 en 31 januari 2018 volgen er bijvoorbeeld nog twee.