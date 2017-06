Als redactie streven wij ernaar om de betrouwbaarste nieuwssite van Nederland te zijn. We houden ons aan belangrijke regels.

Als lezer van Scientias mag jij een vraag opsturen voor de redactie. Hieronder hebben we de belangrijkste vragen gebundeld.

Hoe komt Scientias.nl aan nieuws?

Dagelijks controleren wij de nieuwste wetenschappelijke papers die gepubliceerd worden in gerenommeerde vakbladen, zoals Science, Nature en The Astrophysical Journal. Daarnaast ontvangen wij de persberichten van de belangrijkste nationale en internationale universiteiten. Als er interessant nieuws is, waarover gepubliceerd wordt in een wetenschappelijk vakblad, dan plaatsen wij dit.

Lezen jullie alle wetenschappelijke papers waarover jullie schrijven?

Ja, in een persbericht kan een fout staan. Wij controleren of feiten kloppen en halen vaak aanvullende informatie uit een paper.

Worden de feiten uit wetenschappelijke papers gecontroleerd?

Om de feiten uit een wetenschappelijk paper te controleren, moet vaak nieuw wetenschappelijk onderzoek gedaan worden. Wij vertrouwen als redactie in het werk van wetenschappers en dat van peer-reviewers. Als een wetenschapper in een wetenschappelijk vakblad fraudeert en de peers om de tuin weet te leiden, dan is de kans groot dat het door media wordt opgepikt en dus ook door Scientias.nl. Gelukkig gebeurt dit zelden. Daarnaast nemen we als redactie maatregelen om dit te voorkomen. Onbetrouwbare of dubieuze wetenschappelijke vakbladen staan bij ons op de zwarte lijst.

Schrijven jullie ook nieuws over onderwerpen die niet in wetenschappelijke vakbladen verschijnen?

Ja hoor, dat kan. Denk aan lanceringen van satellieten, foto’s gemaakt door ruimtetelescopen, nieuwe innovatieve gadgets of prestaties van Nederlandse onderzoekteams in het buitenland (bijv. robotvoetbal & zonneautoraces).

Het nieuws is zo absurd, het lijkt wel verzonnen

Toch verzinnen we het niet zelf. Controleer de bronmelding onder aan het artikel. Zoals je ziet vermeldt Scientias.nl duidelijk de bron(nen) van het artikel. We linken vrijwel altijd naar het originele onderzoekspaper.

Is het nieuws altijd betrouwbaar?

Scientias.nl publiceert populair-wetenschappelijk nieuws sinds 2009. Het is mogelijk dat een wetenschappelijke publicatie uit 2010 inmiddels alweer achterhaald is. Kijk daarom altijd naar de datum waarop een nieuwsbericht is gepubliceerd. Gebruik onze zoekmachine om te onderzoeken of er recentelijk nog over het onderwerp is geschreven.

Wat doet Scientias.nl als blijkt dat een artikel niet klopt?

In de bijna tien jaar dat Scientias.nl bestaat is het één keer voorgekomen dat een onderzoekspaper achteraf niet bleek te kloppen, namelijk in 2011. Hier is een rectificatie over geplaatst, ook in het oorspronkelijke artikel. De desbetreffende onderzoeker – Diederik Stapel – is daarna op non-actief gesteld.

Is het actuele nieuws betrouwbaar?

Ja, wij streven naar 100% betrouwbaarheid. Overigens is het altijd mogelijk dat er een kleine spelfout in een artikel staat. Laat ons dit weten op info@scientias.nl.

Wat is de achtergrond van de schrijvers van Scientias.nl?

De achtergrond van onze redactieleden en freelancers is divers. Er zijn christenen, maar ook atheïsten. De belangrijkste regel is dat de achtergrond van een auteur geen invloed mag hebben op de berichtgeving. Wij brengen het wetenschappelijke nieuws zoals het is en kleuren het niet in. Dat mag de lezer doen.

Ik zie een fout in een artikel

Een fout maken is menselijk. Fout gevonden? Stuur een mail naar info@scientias.nl. We passen het dan zo snel mogelijk aan.