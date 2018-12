NASA komt vanmiddag met een update over de missie. Zou het dan eindelijk zover zijn?

Op dit moment is de herfstbijeenkomst van de American Geophysical Union (AGU) in volle gang. En ook NASA geeft acte de présence met verschillende workshops en briefings. Op de site van NASA is te zien welke onderwerpen precies aan bod komen en één daarvan spreekt tot de verbeelding. Vanmiddag om 17.00 uur (Nederlandse tijd) is er een briefing omtrent de Voyager 2-missie. En de geruchtenmolen draait dan ook op volle toeren. Want het lijkt zeker niet ondenkbaar dat NASA vanmiddag aankondigt dat Voyager 2 zich – in navolging van Voyager 1 – nu eindelijk in de interstellaire ruimte bevindt.

Op het randje

Begin oktober liet NASA reeds weten dat er sterke aanwijzingen waren dat Voyager 2 de interstellaire ruimte bijna bereikt heeft. Zo nam de kosmische straling toe. “We zien een verandering in de omgeving rond Voyager 2, daar bestaat geen twijfel over,” aldus onderzoeker Ed Stone.

Tweede sonde

Als Voyager 2 inderdaad de interstellaire ruimte in duikt, is het het tweede door mensen gebouwde object dat tot op heden de interstellaire ruimte heeft bereikt. Voyager 2 moet alleen zijn tweelingbroer Voyager 1 voor zich dulden. Deze sonde bereikte de interstellaire ruimte reeds in 2012. En zo’n drie maanden voor Voyager 1 de interstellaire ruimte in dook, ondervond ook deze een toename van de kosmische straling.

Slag om de arm

Als je de feiten zo op een rijtje ziet, is het niet gek dat velen vermoeden dat NASA vanmiddag met groot nieuws komt. Maar tegelijkertijd is er alle reden om een flinke slag om de arm te houden. Zo moeten we bedenken dat Voyager 2 zich in een ander deel van de heliosheath bevindt (zie kader en afbeelding hierboven) dan Voyager 1 in 2012. Dus misschien zijn de metingen toch niet zo goed met elkaar te vergelijken? Daarnaast moeten we niet vergeten dat de heliopauze geen constante grens is. Deze grens beweegt tijdens de elf jaar durende cyclus van de zon naar binnen en naar buiten. Dat betekent dat de grens nu dus niet op dezelfde plek ligt als zes jaar geleden, toen Voyager 1 de interstellaire ruimte in dook.

Genoeg reden om niet te veel op de zaken vooruit te lopen en rustig af te wachten wat NASA vanmiddag te melden heeft. Je kunt het hier live volgen.