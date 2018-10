Het kan mogelijk verklaren waarom we zoveel van hun beroemde standbeelden nabij de kust vinden.

Paaseiland is een eiland vol geheimen en mysteries. Maar onderzoekers zijn alweer een stapje dichterbij het ontrafelen ervan. Zo hebben ze namelijk uitgezocht hoe de eerste bewoners van Paaseiland, de Rapa Nui, in staat waren om een samenleving van duizenden te onderhouden.

Drinkwater

En dit had alles te maken met een goede drinkwatervoorziening. Het was tot voor kort namelijk een raadsel waar de Rapa Nui zoet drinkwater vandaan haalden. Zo bevinden zich op het eiland slechts twee, moeilijk toegankelijke meren, en zijn er verder geen beekjes. Daarom maten de onderzoekers het zoutgehalte in het kustwater rondom het eiland. Vervolgens bepaalden ze of de zoutconcentratie laag genoeg was voor de inwoners om het water veilig te kunnen drinken.

Langs de kust

En het antwoord hierop is ja. “Water onder de grond stroomt naar beneden en sijpelt vervolgens de oceaan in op het punt waar poreuze, ondergrondse rotsen de oceaan ontmoeten,” zegt onderzoeker Carl Lipo. “Wanneer de getijden laag zijn, ontstaat er een zoetwaterstroom de zee in.” Het idee is dat de Rapa Nui het drinkwater op deze punten opvingen. Echter mengt het zoete water hier wel deels met het zoute water, maar in zulke kleine hoeveelheden, dat het niet schadelijk is voor consumptie. Dit betekende wel dat de inwoners van het eiland nooit zout over hun eten hoefden te gooien.

Standbeelden

Het onderzoek werpt ook een nieuw licht op de vraag waarom de standbeelden op Paaseiland alleen op bepaalde plaatsen aan de kust voorkomen. “Nu we meer weten over de locaties van zoet water, is de ligging van de standbeelden enorm logisch,” zegt Lipo. “Ze zijn gepositioneerd op de plekken waar zoet water te vinden is.”

De eerste bewoners van Paaseiland waren veel slimmer en werkten veel meer samen dan eerst van hen werd gedacht. Uit veel studies blijkt dat bewoners van Paaseiland hun eigen ondergang inluiden door onderlinge conflicten en uitbuiting van hun natuurlijk grondstoffen. Echter komt er nu steeds meer bewijs dat de Rapa Nui helemaal geen ruziemakers waren en prima met elkaar overweg konden.