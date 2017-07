Op elk continent – met uitzondering van Antarctica – blijken de sprinkhanen kleine vogels te doden en op te eten.

Dat bidsprinkhanen vleeseters zijn, is geen verrassing. Eerder onderzoek toonde al aan dat ze voornamelijk insecten en spinnen, maar soms ook kikkers, hagedissen, salamanders of slangen verorberen. Maar nieuw onderzoek toont nu aan dat de grote sprinkhanen met de krachtige voorpoten het ook regelmatig op vogels voorzien hebben. Dat is te lezen in het blad The Wilson Journal of Ornithology.

Twaalf soorten, negen geslachten

De onderzoekers trekken die conclusie nadat ze zich bogen over gedocumenteerde observaties van bidsprinkhanen. Verschillende van die observaties bleken melding te maken van bidsprinkhanen die vogels vingen, doodden en opaten. Uiteindelijk vonden de onderzoekers zo bewijs dat bidsprinkhanen behorende tot twaalf verschillende soorten (en negen verschillende geslachten) wel eens vogels eten.

Het gebeurt bijna overal

Dit gedrag bleek niet alleen wijdverspreid te zijn onder de verschillende soorten sprinkhanen: het gedrag was ook geografisch gezien wijdverspreid. Zo zijn vogels etende bidsprinkhanen in dertien verschillende landen gespot. Die dertien landen bevinden zich op zes verschillende continenten (alleen op Antarctica zijn geen vogels verorberende bidsprinkhanen gespot en gedocumenteerd).

Kolibrie

Maar welke vogels vallen dan ten prooi aan de bidsprinkhaan? Ook onder de slachtoffers van de bidsprinkhaan blijkt de diversiteit groot te zijn: bidsprinkhanen vergrijpen zich aan zeker 24 verschillende vogelsoorten. Hieronder bevindt zich onder meer de kolibrie.

In totaal maken de onderzoekers in hun studie melding van 147 observaties van vogel etende bidsprinkhanen. Zeventig procent van die observaties werd gedaan in de VS. Dat is wellicht mede te verklaren door het feit dat de Amerikanen enkele decennia geleden besloten om grote bidsprinkhanen die van oorsprong niet in Noord-Amerika voorkomen, naar het continent te halen. De bidsprinkhanen werden ingezet om schadelijke insectensoorten te bestrijden. “Onze studie laat zien dat de grote bidsprinkhanen een bedreiging vormen voor sommige vogelpopulaties,” stelt onderzoeker Martin Nyffeler. “Dus moeten we voorzichtig zijn als we bidsprinkhanen loslaten om insecten te bestrijden.”