Voor Viking-kinderen moet deze miniatuur-versie van een Vikingschip “heel cool” zijn geweest.

Archeologen ontdekten het bootje in een oude waterput die bij een kleine boerderij hoorde en bijna 1000 jaar geleden – om onbekende redenen – was dichtgegooid. Het bootje is zorgvuldig uit een stuk hout gekerfd en heeft een voorsteven die sterk doet denken aan de boeg van een Vikingschip. In het midden van de boot is een gaatje gemaakt waar waarschijnlijk een mast in gezet kon worden.

Spelen

Het is een bijzondere ontdekking. “Het laat zien dat de kinderen op deze boerderij konden spelen en dat ze toestemming hadden om ook andere dingen te doen dan in het veld werken of helpen rond de boerderij,” vertelt onderzoeker Ulf Fransson. En dat is eigenlijk best opmerkelijk. De boerderij in kwestie ligt namelijk tamelijk ver van zee af en is dus helemaal niet strategisch gelegen. Dat betekent dat de bewoners zeer waarschijnlijk niet rijk waren. Toch was het leven er blijkbaar goed: iemand had de tijd genomen om het bootje te maken en kinderen hadden klaarblijkelijk de tijd om ermee te spelen.

Cool

Dat iemand besloot om de kinderen te verrassen met een miniatuur-bootje is helemaal niet zo gek. Boten waren in de Middeleeuwen zeer geavanceerde vervoersmiddelen. En dus minstens net zo cool als race-auto’s of vliegtuigen in de beleving van kinderen die vandaag de dag leven, zijn. Degene die het bootje maakte, deed er bovendien alles aan om een realistisch uitziende speelgoedboot te maken. “Dit is een ‘echte’ boot,” stelt Fransson. “Je hoeft niet veel moeite te doen om speelgoed te maken voor een kind. (Maar wie dit bootje maakte, red.) maakte iets wat er ook echt uitzag als een boot.”

De onderzoekers groeven in totaal de resten van zeven boerderijen en twee waterputten op. In die waterputten vonden ze naast het speelgoedbootje ook stukjes leer die samen waarschijnlijk vier leren schoenen vormen. De schoenen onderschrijven het vermoeden dat de bewoners van deze boerderijen niet rijk waren. Het zijn heel eenvoudige werkschoenen. Eén van de schoenen was bovendien gerepareerd. Heel arm waren de bewoners van de boerderijen overigens ook niet: in de put troffen de onderzoekers ook een nog vrijwel hele, door de bewoners weggegooide schoen aan.