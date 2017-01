De kloof is op sommige plekken wel drie meter breed en tot zo’n negen meter diep.

Met behulp van een drone hebben geologen de indrukwekkende kloof in beeld gebracht. De omvang van de kloof wordt goed duidelijk doordat de drone ook enkele mensen die naast de kloof staan, heeft vereeuwigd. Deze mensen vallen naast de kloof in het niet.

Meer kloven

De enorme kloof bevindt zich zo’n 16 kilometer ten zuid-zuidwesten van Picacho Peak State Park in Arizona. Het is zeker niet de eerste kloof die in dit gebied ontstaat. De eerste kloof in het gebied werd al in 1977 ontdekt. In de jaren die volgden, werden er meer kloven ontdekt en in kaart gebracht. Als je alle kloven die in het gebied zijn ontdekt achter elkaar zou leggen, zouden deze samen een lengte van meer dan 17,5 kilometer hebben.

Lange kloof

Toch is de kloof die onderzoekers nu ontdekt hebben, bijzonder. Met een lengte van zo’n 3 kilometer is deze namelijk 0,8 kilometer langer dan ander kloven in het gebied. En in tegenstelling tot de andere kloven is deze niet met vegetatie bedekt. Het suggereert dat de kloof recent is ontstaan. Op basis van satellietbeelden stellen geologen dat deze tussen maart 2013 en december 2014 het levenslicht zag. Het ontstaan ervan valt samen met zware regenval in het najaar van 2014.

De omvang

De kloof is lang niet overal even breed en diep. Op sommige plekken is deze slechts enkele centimeters breed en zeer ondiep, terwijl deze elders wel drie meter breed en zo’n negen meter diep is.

De wanden van de kloof zijn zeer stabiel en dus is het niet verstandig om op het randje te gaan staan. Ook kan de kloof een gevaar vormen voor wilde dieren en mensen die zich per jeep verplaatsen.