Er wonen steeds meer mensen op deze planeet en dat brengt problemen. Zo moeten 1,9 miljard mensen voedsel importeren, omdat er lokaal te weinig groeit of wordt geproduceerd.

In een paper in het wetenschappelijke vakblad Earth’s Future leggen wetenschappers van de Aalto universiteit voor het eerst de link tussen voedselschaarste, voedselimport en (over)bevolking. Zij zagen de import van voedsel in 75% van de ‘probleemgebieden’ flink toenemen toen de eigen productie niet langer voldoende was. Hierdoor zijn tegenwoordig 1,4 miljard mensen afhankelijk van geïmporteerd voedsel. Voor 460 miljoen andere mensen is er zelfs te weinig geïmporteerd voedsel om de schaarste van lokaal geproduceerd voedsel te compenseren.

Onderzoeker Dr Joseph Guillaume vindt het problematisch dat landen teveel leunen op de import, terwijl zij beter kunnen investeren in lokale productie van voedsel of het terugdringen van de vraag naar voedsel. “Het is natuurlijk logisch om naar andere landen te kijken als je als land zelf niet voldoende voedsel kunt produceren”, zegt Guillaume. “Misschien is dit ook wel de juiste keuze, maar het moet niet voor lief worden genomen.”

Met het terugdringen van de vraag naar voedsel bedoelt Guillaume dat er beter moet worden omgegaan met voedsel. Zo wordt wereldwijd een kwart van al het geproduceerde voedsel weggegooid. Daarnaast is het verstandig om ons dieet aan te passen. De onderzoekers raden aan om minder vlees te consumeren, omdat de huidige vleesconsumptie op korte termijn onhoudbaar is.

Grillige markt

Wanneer een land genoeg voedsel heeft om zijn inwoners te voeden, dan is dit slim. De internationale voedselmarkt is namelijk gevoelig. Prijzen dalen en stijgen flink. Een rijk land kan prijsverschillen van geïmporteerd voedsel makkelijk opvangen. Voor een arm land is dit een ander verhaal. In Nepal, het noorden van India, delen van Pakistan en Ethiopië wordt lokaal onvoldoende geproduceerd, maar lukt het ook niet om voldoende voedsel te importeren.

België

Opvallend genoeg staat België ook op de kaart. Volgens de onderzoekers wordt er lokaal nog wel voldoende voedsel geproduceerd, maar kan er in de nabije toekomst schaarste ontstaan. Dit betekent dat Belgen afhankelijk worden van geïmporteerd voedsel. In Nederland gaat het wat dat betreft beter.