Mogelijk werden hier de voorouders van de mensen die Stonehenge bouwden, ter ruste gelegd.

Onderzoekers ontdekten het langgraf in een akker in Wiltshire. Het graf ligt precies tussen het beroemde Stonehenge en de eveneens bekende cirkel van Avebury in. Naar schatting is het langgraf meer dan 5000 jaar oud. Het is daarmee verschillende eeuwen ouder dan Stonehenge. Onderzoekers achten het dan ook niet onmogelijk dat in het graf de voorouders van de mensen die Stonehenge bouwden of in ieder geval rond het beroemde monument gingen wonen, herbert.

Opgravingen zijn in volle gang

Of er in het graf nog steeds menselijke resten te vinden zijn, is in dit stadium nog niet duidelijk. De opgravingen zijn nog in volle gang. “Het ontdekken van de begraven resten van wat misschien wel de voorouders van de mensen die rond Stonehenge leefden, zijn, zou de kers op de taart zijn,” meent onderzoeker Jim Leary.

Greppels

Het langgraf bestaat uit twee greppels. Die greppels lijken een centrale structuur te flankeren, die wellicht bedekt werd met de grond afkomstig uit de greppels. Door de eeuwen heen zou de heuvel echter zijn afgevlakt en uiteindelijk zelfs compleet verdwenen zijn.

Archeologen kunnen niet wachten om het langgraf verder te gaan onderzoeken. Ze benadrukken dat dit één van de oudste monumenten van Groot-Brittannië is en dat we middels dit graf veel meer te weten kunnen komen over een periode waarvan we nu nog heel weinig weten.