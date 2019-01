De exoplaneet is 1,9 keer groter dan de aarde en bevindt zich tot grote opwinding van astronomen in de beruchte ‘Fulton Gap’.

Burgerwetenschappers hebben met behulp van de ruimtetelescoop Kepler een nieuwe planeet ontdekt. De planeet is om meerdere redenen bijzonder te noemen. Zo is de planeet ongeveer twee keer zo groot als de aarde en bevindt zich ook nog eens in de leefbare zone van de ster. De exoplaneet is tot K2-288Bb gedoopt.

K2-288Bb

De planeet is te vinden in het stersysteem K2-288 dat zo’n 226 lichtjaar van de aarde verwijderd is en in het sterrenbeeld Taurus staat. K2-288Bb doet er zo’n 31 dagen over om een rondje rond zijn ster te voltooien. Hoe de planeet er precies uitziet is in de nevelen gehuld. Het zou wellicht om een rotsachtige planeet kunnen gaan, of misschien is het wel een gasrijke planeet zoals Neptunus. In ieder geval bevindt hij zich in de leefbare zone, wat betekent dat het voorkomen van vloeibaar water op de planeet tot de mogelijkheden behoort.

Fulton Gap

Dat K2-288Bb bijzonder is, heeft onder andere te maken met zijn omvang. Zo is de planeet 1,9 keer groter dan de aarde, wat hem in een recent ontdekte categorie plaatst. Uit eerdere onderzoeken blijkt namelijk dat er maar opvallend weinig planeten zijn die 1,5 tot 2 keer groter zijn dan de aarde. Zeker in verhouding tot het aantal planeten dat groter of kleiner is dan die 1,5 tot 2 keer de omvang van de aarde. Dat fenomeen wordt ook wel de Fulton Gap genoemd. Waarschijnlijk heeft dit gat te maken met intensief sterlicht dat atmosferische moleculen opbreekt. Hierdoor raken sommige planeten over tijd hun atmosfeer kwijt. Omdat K2-288Bb zich echter wel in de beruchte Fulton Gap bevindt, kunnen onderzoekers meer over de evolutie van planeten met deze omvang leren.

Ruimtetelescoop Kepler staarde jarenlang naar sterren in de hoop de helderheid van een ster periodiek te zien afnemen. Zo’n regelmatige afname in helderheid kan er namelijk op wijzen dat rond die ster een planeet cirkelt die af en toe tussen Kepler en de ster in staat en een deel van het sterlicht tegenhoudt. Op 30 oktober 2018 gooide Kepler echter de handdoek in de ring, waarmee er een punt gezet werd achter negen jaar enerverend onderzoek. Tijdens zijn werkzame leven stuitte de telescoop op meer dan 2600 bevestigde planeten. Hoewel het doek voor de ruimtetelescoop is gevallen, is er geen reden om bij de pakken neer te zitten. Zo zitten er in de Kepler-data nog heel wat ontdekkingen verstopt, waar K2-288Bb een mooi voorbeeld van is.