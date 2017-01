De hanger is vrijwel identiek aan de hanger die Anne Frank bezat, zo stellen archeologen.

Onderzoekers ontdekten de hanger tijdens opgravingen in Sobibór, een vernietigingskamp uit de Tweede Wereldoorlog. De hanger lag begraven op de plek waar slachtoffers van de Nazi’s zich – voordat ze naar de gaskamers werden gevoerd – uit moesten kleden en van hun hoofdhaar werden ontdaan. Op de vindplek stond ten tijde van de oorlog een gebouw. Waarschijnlijk is de hanger tussen de vloerplanken gevallen, waarna deze decennialang in de grond verborgen bleef.

De hanger

Op de ene zijde van de hanger staan de woorden ‘Mazal Tov’. Op de andere zijde de Hebreeuwse letter ‘ה’ (Gods Naam) en drie Davidsterren. Onderzoek wijst uit dat de hanger waarschijnlijk toebehoorde aan ene Karoline Cohn. Zij werd op 3 juli 1929 in Frankfurt geboren en werd op 11 november 1941 van Frankfurt naar de getto van Minsk gedeporteerd. Onduidelijk is of Cohn de vreselijke omstandigheden in de getto overleefde. Haar hanger kwam echter ergens tussen november 1941 en september 1943 – de periode waarin de getto werd opgeheven en zo’n 2000 Joodse gevangenen naar Sobibór werden getransporteerd – in Sobibór terecht.

Anne Frank

De hanger is bijzonder, omdat deze heel sterk lijkt op de hanger die Anne Frank bezat. Niet alleen bezaten Cohn en Frank ongeveer dezelfde hanger, ze kwamen ook uit dezelfde stad: Frankfurt. Het suggereert voorzichtig dat ze aan elkaar verwant waren. Onderzoekers proberen nu familieleden van beide meisjes te vinden die hier wellicht meer over kunnen vertellen.

Al sinds 2007 vinden er opgravingen in Sobibór plaats. Het heeft tot tal van ontdekkingen geleid. Zo werden er recent naast de hanger – op dezelfde plek – ook een dameshorloge en een bedeltje teruggevonden. En recent stuitten onderzoekers nog op sporen van bomen die door de Nazi’s werden geplant om het kamp aan het zicht te onttrekken. “Deze recente ontdekkingen tijdens opgravingen in Sobibór dragen bij aan het documenteren en herinneren van de Holocaust en helpen ons om beter te begrijpen wat er in Sobibór gebeurde,” vertelt onderzoeker Havi Dreifuss. “Elke keer wanneer we graven, ontdekken we weer andere delen van het kamp, vinden we meer persoonlijke voorwerpen en breidt ons kennis over het kamp zich uit,” bevestigt archeoloog Yoram Haimi. “Deze hanger laat maar weer eens zien hoe belangrijk het archeologisch onderzoek naar voormalige vernietigingskampen van de Nazi’s is. Het ontroerende verhaal van Karoline Cohn staat symbool voor het lot dat alle Joden die in het kamp gedood werden, deelden. Het is belangrijk dat we dit verhaal vertellen, zodat het nooit vergeten wordt.”