Burgerwetenschappers Gerald Eichstädt en Seán Doran hebben data van de Juno-ruimtesonde gebruikt om een fantastische foto van Jupiter te maken.

Op deze foto is het noorden links en het zuiden rechts. De Grote Rode Vlek verdwijnt bijna uit beeld, terwijl de zuidelijke wolkenbanden rechts in beeld verschijnen. De foto is gemaakt op 10 juli 2017 op een afstand van 16.535 kilometer van de wolkentoppen van de grootste planeet van het zonnestelsel.

NASA biedt de data van Juno aan op deze website. Iedereen kan deze gegevens downloaden. Zo maken sommige burgerwetenschappers mooiste kunstwerken, zoals de onderstaande foto van Isabela de Gois Laufer met de titel ‘Van Goghs nachthemel’. Rechts zie je de vier onbewerkte foto’s die De Gois Laufer heeft samengesmolten.

De foto van Eichstädt en Doran is net zo spraakmakend. De 16.350 kilometer brede Grote Rode Vlek spat haast van het scherm. In het echt ziet deze eeuwigdurende storm er qua kleur iets minder fel uit. De Grote Rode Vlek is een storm die al meer dan 350 jaar woedt.

Sinds juli 2016 draait de Juno-ruimtesonde om Jupiter. Dankzij deze ruimtemissie hebben onderzoekers al veel geleerd over de gasplaneet. “We zijn veel te weten gekomen over de kern, compositie, magnetosfeer en polen,” zei hoofdonderzoeker Scott Bolton anderhalve maand geleden. “Daarnaast zijn we veel nieuwe foto’s rijker.”

