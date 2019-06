De zonneactiviteit is in de laatste 200 jaar nog niet zo laag geweest.

De laatste astronauten van de Apollo-missies hadden geluk. En niet alleen omdat ze waren uitgekozen om naar de maan te vliegen. Precies tussen Apollo 16 en Apollo 17 in, vond er een zonnestorm plaats waarbij er gevaarlijke geladen deeltjes werden uitgestraald. Op aarde hebben we daar gelukkig niet zo’n last van omdat we worden beschermd door een magnetisch veld. Maar voor astronauten in de ruimte kan dit levensgevaarlijk zijn.

Maan

Het vermogen om dit soort gebeurtenissen goed te voorspellen wordt steeds belangrijker. Zeker nu NASA zich voorbereidt om de eerste vrouw en de volgende man naar de maan te sturen. En het gaat NASA voor de wind. Wetenschappers stellen namelijk dat we ons de komende tijd in ieder geval geen zorgen hoeven te maken over de zonneactiviteit.

Weersvoorspelling

Onderzoekers hebben voorspeld dat de volgende zonnecyclus de zwakste van de laatste 200 jaar zal zijn. Het maximum van deze volgende cyclus kan wel zo’n 30 tot 50 procent lager zijn dan de meest recente. En dat is goed nieuws. Het betekent dat NASA in ieder geval geen rekening hoeft te houden met heftige zonneactiviteit in de voorbereiding op de volgende maanmissie.

Hoe?

Maar hoe voorspellen onderzoekers deze zonneactiviteit eigenlijk? Dat is nog niet zo gemakkelijk. Wetenschappers begrijpen op dit moment namelijk de innerlijke werking van onze ster nog niet helemaal. Bovendien kunnen sommige factoren die zich diep in de zon voordoen niet direct worden gemeten. Daarom worden deze geschat op basis van metingen van gerelateerde verschijnselen, zoals zonnevlekken.

Magnetische velden

Het aantal zonnevlekken kan dus gebruikt worden om indirect de activiteit van het magnetische veld van de zon te bepalen. Maar in het huidige geval hebben wetenschappers het anders benaderd. Zo maakten ze gebruik van directe waarnemingen van magnetische velden die op het oppervlak van de zon verschijnen – gegevens die alleen beschikbaar zijn van de laatste vier zonnecycli.

Het goed bijhouden van het ruimteweer is op dit moment erg belangrijk. Want NASA is niet alleen van plan om naar de maan te gaan. Ook missies naar Mars liggen in het verschiet. Met een rustige en stille weersvoorspelling voor het komende decennium, kan dat de pret in ieder geval niet bederven.