Dan moet de auto met meer dan 1280 kilometer per uur door de Afrikaanse woestijn scheuren.

Dat hebben de mensen die al sinds 2008 aan de supersonische auto knutselen, bekend gemaakt. De auto zal in mei 2019 naar Zuid-Afrika worden getransporteerd om daar vervolgens in oktober of november 2019 te proberen om het wereldsnelheidsrecord te veroveren.

Record

Het huidige wereldsnelheidsrecord werd in 1997 neergezet: toen behaalde Andy Green in de auto Thrust SSC een snelheid van 1227,985 kilometer per uur. De Bloodhound SSC moet daar ruim overheen gaan en volgend jaar een topsnelheid van 1287,5 kilometer per uur behalen. Voorafgaand aan de recordpoging wil men in het tweede kwartaal van 2019 in Afrika al eens proberen om een snelheid van 800 kilometer per uur te behalen.

Raket- en straalmotor

De zeer hoge snelheid wordt mede mogelijk gemaakt doordat de Bloodhound SSC is uitgerust met een raket- en straalmotor. Hierdoor kan de auto in 55 seconden versnellen van 0 naar 1600 kilometer per uur.

Uitdaging

Zoals gezegd wordt er al een tijdje aan de Bloodhound SSC geknutseld. En daarbij stuitte men op nogal wat uitdagingen. Zo valt het bijvoorbeeld niet mee om een straalmotor die oorspronkelijk thuishoort in een gevechtsvliegtuig in een auto in te bouwen. Daarnaast was het ook elke keer weer knokken om het project financieel drijvende te houden. Geen wonder dat het moment waarop de recordpoging plaats moet vinden al een paar keer is opgeschoven. Maar het team heeft goede hoop dat het in 2019 gaat lukken.

De afgelopen jaren zijn er namelijk grote stappen gezet. En eind vorig jaar kon de straalmotor al voor het eerst getest worden. De test verliep prima. En kort daarna werd met de straalmotor alleen een topsnelheid van zo’n 337 kilometer per uur genoteerd. “De auto werkt al sneller en beter dan we verwacht hadden,” stelde Andy Green, bestuurder van de Bloodhound SSC en wereldsnelheidsrecordhouder, toen. “Ik kan niet wachten om nog harder te rijden.”