Nieuw onderzoek bewijst dat verkeersuitstoot op korte termijn al gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.

Tot die conclusie komt een internationaal team van onderzoekers, waaronder ook wetenschappers van de Universiteit Maastricht. Hun bevindingen zijn terug te lezen in het blad Environmental International.

Oxford Street en Hyde Park

De onderzoekers verzamelden 24 proefpersonen en lieten ze ongeveer twee uur door de drukke Oxford Street in London wandelen. Elke proefpersoon had een rugzak op de rug vol met sensoren en dataprocessors. Drie weken later werd het experiment herhaald, maar nu wandelden de proefpersonen gedurende twee uur door het autovrije Hyde Park in London. Zowel na de wandeling in Oxford Street (waar voornamelijk taxi’s en bussen op diesel rijden) als na de wandeling in het autovrije Hyde Park werd er bij de proefpersonen bloed afgenomen.

Epigenetische veranderingen

De bloedmonsters vertellen een zorgwekkend verhaal. Hoewel de proefpersonen in Oxford Street slechts twee uur aan uitlaatgassen waren blootgesteld, waren in hun bloed al 54 epigenetische deeltjes (ook wel microRNAs genoemd, zie kader) veranderd. En de veranderingen waren stuk voor stuk te relateren aan ziektes waarvan bekend is dat ze veroorzaakt kunnen worden door langdurige blootstelling aan luchtverontreiniging.

MicroRNA’s zijn deeltjes die gecodeerd worden door het DNA, maar ook beïnvloed worden door ziektes of omgevingsfactoren. Ze zijn in 1993 ontdekt en worden intensief onderzocht, onder meer omdat het biomarkers voor orgaanziektes zijn. In dit geval weerspiegelen de in het bloed circulerende microRNA’s het nadelige effect dat uitlaatgassen hebben op de longen, het hart, de nieren en de hersenen. De 54 microRNA’s bleken deels ook samen te hangen met specifieke vormen van luchtverontreiniging, namelijk zwarte koolstof, ultrafijne deeltjes of stikstofdioxide (NO2).

“Ons onderzoek toont aan dat verkeersuitstoot zelfs op heel korte termijn al voor aanzienlijke gezondheidsrisico’s zorgt,” aldus onderzoeker Julian Krauskopf. “En niet in algemene termen, want we hebben tijdens deze studie een inschatting van gezondheidsrisico’s tijdens persoonlijke blootstelling aan alledaagse luchtvervuiling door stadsverkeer kunnen maken.”

Het onderzoek naar de individuele gezondheidsrisico’s van luchtvervuiling is nog niet afgerond. Momenteel wordt er onderzoek gedaan in Barcelona, op plekken waar de lucht nog veel sterker verontreinigd is dan in de drukke Oxford Street.